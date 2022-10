PSG-Benfica, les notes des Parisiens

Découvrez les notes des Parisiens après le nul contre Benfica ce mardi soir.

Alors que son envie de départ au prochain a été révélée peu avant la rencontre, le Français n'a pas semblé affecté. Auteur d'un match complet, Verratti a coûté le pénalty de l'égalisation.

Gianluigi Donnarumma : 5/10

Derrière une défense très solide, le portier italien a rarement été mis à contribution. Deux légères frayeurs tout de même sur son jeu au pied et sur un centre-tir de Grimaldo qui trouve le petit filet extérieur. Battu par Joao Mario sur pénalty (1-1, 63e).



Sergio Ramos : 6/10

Mis sous pression dès les premiers instants, il s’en est sorti avec brio en résistant au pressing et changeant régulièrement le jeu. Il a ébloui le Parc sur une roulette qui a effacé deux adversaires. Solide et bien placé pour contrer les tentatives portugaises.



Marquinhos : 6/10

On attendait de le revoir à un niveau décent ce qu’il a enfin montré. Attentif au marquage, il ne s’est pas éparpillé en anticipant trop face aux attaquants portugais. Surtout, il s’est montré précieux pour coulisser au milieu afin d’aider son équipe à se sortir du pressing. Plus solide dans le duel comme sur cette frappe de Draxler qu’il détourne (81e).



Danilo Pereira : 7/10

Cela devient une constante : le meilleur défenseur parisien est un milieu reconverti. Impérial au duel, juste dans son placement pour couper de nombreuses, le numéro 15 parisien avait aussi des jambes pour remonter balle au pied. Solide.



Achraf Hakimi : 5/10

Au vu de son profil, le latéral marocain pourrait encore apporter plus dans les duels offensifs mais c’est avec cette activité-là qu’on aime le voir. Moins passif que lors du match aller dans le un contre un défensif, il s’est souvent projeté et a été mieux servi qu’à l’habitude. Intéressant dans le contre pressing. Il a changé de côté après la sortie de Bernat (85e).



Vitinha : 6/10

Sur la lancée de son début de saison, la meilleure recrue parisienne a été précieuse par son travail de harcèlement. Une activité importante pour gratter des ballons qui l’a sans doute empêché d’avoir plus d’influence dans les 30 derniers mètres adverses. Remplacé par Fabian Ruiz (85e).



Marco Verratti : 6/10

Ce pénalty concédé sur Rafa (1-1, 61e) vient entacher une prestation de très bonne facture où le métronome parisien a encore beaucoup donné pour s’arracher sur les phases défensives et récupérer de nombreux ballons : 7 en première période, soit autant que sur l’intégralité des deux derniers matchs de C1. Il est aussi à l’origine de l’action qui amène le pénalty transformé par Mbappé (1-0, 39e).



Juan Bernat : 5/10

Sur son côté gauche, l’Espagnol n’a été que très peu perturbé par Benfica. Habituellement tranchant dans ses montées, il a été plutôt timide dans ce registre même s’il provoque le pénalty transformé par Mbappé (39e).



Pablo Sarabia : 4/10

Il est l’auteur de la première frappe cadrée du PSG (34e). Pour le reste, il n’a jamais pesé sur le jeu offensif de son équipe perdant beaucoup de ballons où se retrouvant stopper irrégulièrement lorsqu’il faisait quelques différences. Averti pour jeu dangereux (29e) et remplacé par Ekitike qui n’a rien amené (73e).



Kylian Mbappé : 6/10

Malgré ses velléités de départ révélées avant la rencontre, il n’a pas tremblé au moment de transformer le pénalty obtenu par Bernat (1-0). Dans une soirée où il manquait Messi, il a été le principal danger parisien se créant une opportunité franche sur une frappe enveloppée qui effleurait le poteau gauche de Vlachodimos (52e). C’est nettement mieux quand il joue à gauche. Remplacé par Soler (89e).



Neymar : 5/10

Après une première période à l’énergie où il a beaucoup couru pour donner de l’équilibre et animer le jeu, il a fini par s’éteindre et ne plus créer de différences. On l’a senti orphelin de Messi et sa relation avec Mbappé a, par moments, manqué de fluidité.