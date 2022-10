PSG - Benfica : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

PSG - Benfica : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Le Paris Saint-Germain doit une revanche à son public. Le club de la capitale reste sur deux prestations mitigées, la première à Lisbonne face à ce même Benfica où la première période du PSG était décevante et sans un grand Donnarumma, Christophe Galtier et ses hommes seraient certainement rentrés bredouilles de Lisbonne, et la seconde ce samedi face à Reims où le club de la capitale est apparu sans idées en attaque et a même perdu ses nerfs en fin de première période avec l'expulsion de Sergio Ramos.

La première place du groupe en jeu

Les hommes de Christophe Galtier vont devoir se remettre la tête à l'endroit ce mardi soir au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain doit absolument l'emporter, à minima ne pas perdre, pour terminer à la première place du groupe, l'objectif du club de la capitale, et éviter de se mettre en danger un tirage au sort périlleux dès les huitièmes de finale. Une victoire face à Benfica assurerait quasiment la qualification du PSG et lui donnerait une très sérieuse option sur la première place du groupe.

Pour ce choc, Christophe Galtier devra faire sans Lionel Messi. Absent face à Reims et sortie face à Benfica en raison d'une douleur au mollet, l'Argentin est forfait pour la rencontre face au club lisboète, comme annoncé par le Parisien et confirmé par Goal.

Benfica en grande forme

Le technicien du PSG sera aussi privé de Nuno Mendes, blessé lors du match aller face à Benfica, mais aussi de Presnel Kimpembe qui continue de soigner sa blessure aux ischio-jambier. Incertain, Renato Sanches n'est pas encore officiellement forfait, mais sa participation semble compromise.

Côté lisboète, le leader du championnat portugais s'est remis en scelle avec un large succès samedi face à Rio Ave. Auteur d'un match aller très intéressant face au PSG, Benfica voudra profiter de l'absence de Lionel Messi pour réussir un coup au Parc des Princes, et pourra sans doute compter sur le soutien d'une partie du public présent au stade, puisqu'il y a une forte affluence portugaise en région parisienne.

Les hommes de Roger Schmidt ont, tout comme le PSG, l'occasion de valider leur billet pour les huitièmes de finale en cas de victoire et de prendre une sérieuse option sur la première place du groupe. A noter également les retrouvailles entre Julian Draxler, titulaire ce week-end mais qui sera probablement remplaçant au coup d'envoi, et le public du Parc des Princes.

Horaire et lieu du match PSG - Benfica

Ville : Paris

Paris Stade : Parc des Princes

Parc des Princes Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir PSG - Benfica ?

PSG - Benfica

Ligue des champions

Mardi 11 octobre

21h sur Canal+ Foot

Stream : RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal+ Foot

Prise d'antenne : 19h50 sur Canal +

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, et se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle du PSG et de Benfica

PSG : VVVNN



Benfica : VVNNV

Les blessés et absents du PSG :

Coup dur pour Christophe Galtier qui va devoir faire sans Lionel Messi. Absent face à Reims et sortie face à Benfica en raison d'une douleur au mollet, l'Argentin est forfait pour la rencontre face au club lisboète, comme annoncé par le Parisien et confirmé par Goal. Outre Lionel Messi, Christophe Galtier va également devoir se passer de Nuno Mendes, blessé aussi face à Benfica, ainsi que de Presnel Kimpembe. Incertain, Renato Sanches se dirige lui aussi vers un forfait.

Du côté de Benfica, les deux mêmes absents que lors du match aller sont à noter, les deux défenseurs centraux Morato et Lucas Verissimo.

Les équipes probables

XI de départ du PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat - Sarabia, Neymar, Mbappé.

XI de départ de Benfica : Vlachodimos - Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo - Enzo Fernandez, Florentino - Neres, Rafa Silva, Joao Mario - Gonçalo Ramos.