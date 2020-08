PSG-Bayern - Maracineanu veut voir la France derrière Paris, "même à Marseille" !

Interrogé sur l’éphémère arrêt interdisant les maillots du PSG à Marseille dimanche, la Ministre des Sports a fait une nouvelle sortie remarquée.

La légende raconte qu’en 1993, lorsque l’ a ramené la Ligue des Champions en pour la première fois et dernière fois, le pays entier était uni derrière les hommes de Raymond Goethals contre le grand Milan.

Mais, à priori, il n’en sera pas de même pour le PSG dimanche face au . Et pour cause. À Marseille, les plus fidèles supporters de l’OM ne pourront pas être se réjouir d’un sacre européen de l’équipe parisienne… En témoignent les débordements sur le Vieux-Port suite à la qualification des Parisiens en finale, d’ailleurs.

"J'en appelle à la conscience et à l'enthousiasme de tous les Français pour le football"

Et pourtant, la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, attend une France unie derrière le PSG dimanche.

"J'en appelle à la conscience et à l'enthousiasme de tous les Français pour le football. Et même à Marseille, ce serait bien qu'on soutienne Paris", a-t-elle ainsi déclaré ce vendredi, en marge d’un déplacement officiel. Un joli rêve, non ?