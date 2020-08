PSG - Bayern : Dans sa quête de gloire, Neymar est à la croisée des chemins

Arrivé au PSG pour sortir de l’ombre de Messi, Neymar a une occasion unique d’inscrire son nom dans les livres parisiens et du football.

C’est le rendez-vous d’une vie, le rendez-vous pour lequel Neymar avait fait le choix de rejoindre le PSG en juillet 2017. Trois ans après avoir posé ses valises dans la capitale, le Brésilien est face à son plus grand défi : celui de ramener à Paris sa première Ligue des Champions. Celui aussi de prouver qu’il est bien redevenu ce génie du football et qu’il a bien sa place aux côtés de Messi ou Ronaldo, voire même plus.

En entrant sur la pelouse de l’Estadio da Luz, Neymar va sûrement repenser à ce choix fait un été 2017 de quitter sa vie barcelonaise pour la Ville Lumière où il voulait briller. Car s’il a été le principal acteur de la tristement célèbre remontada du Barça, Neymar avait aussi vu ce qui lui manquait pour rejoindre le gratin du football mondial. Il aura beau gagner une, deux ou cinq coupes aux grandes oreilles avec les Blaugrana, il restera toujours dans l’ombre de Messi.

L’âge de la maturité ?

C’est cet objectif de s’émanciper de la Pulga qui l’a poussé à rejoindre le PSG, lui aussi en quête de grandeur après l’humiliation reçue au Camp Nou quelques mois auparavant. La collaboration avait de quoi faire rêver, elle a longtemps ressemblé à un cauchemar.

Entre blessures au mauvais moments, brouilles avec certains coéquipiers ou Leonardo et spleen de ses années barcelonaises, Neymar n’a jamais vraiment endossé ce costume de chef d’orchestre qu’il avait tant voulu. Il a même vu Kylian Mbappé venir lui contester ce statut de star du PSG.

Mais dimanche, tous les regards seront rivés vers l’Auriverde. Car cette finale contre le doit être la sienne comme il l’a montré depuis le début du Final 8. En trois saisons, jamais le Brésilien n’a semblé aussi épanoui dans le collectif parisien. Il y a bien eu des éclairs depuis 2017 mais à Lisbonne, Neymar, comme l’ensemble de l’effectif, est en mission.

Une obligation de gagner pour vraiment s’affirmer ?

S’il a longtemps été l’un des éléments de la fracture entre les Brésiliens et le reste du groupe, il est aujourd’hui l’élément central de cette fédération. En panne de réalisme depuis deux matches, il est pourtant le détonateur de toutes les actions parisiennes. Il a retrouvé cette étincelle qui avait séduit toute l’Europe à son arrivée de Santos.

"Gagner la , c’est quelque chose de très spécial, je le sais, a-t-il assuré dans un entretien au Daily Star à la veille du grand rendez-vous. Mais la gagner avec le PSG serait historique, et c’est exactement ce que je suis venu faire ici."

A 27 ans, Neymar semble enfin avoir mûri comme le montrent ses récentes déclarations ou celles de son entourage. Il semble surtout avoir trouvé le parfait équilibre entre l’insouciance de son jeu et ce rôle de leader qu’il était venu chercher à Paris. Même l’état-major du PSG s’est rendu compte de cette transformation.

"Neymar a vraiment été très bon. Depuis quelques mois, il a changé dans l’équipe. Il est devenu un leader", avait déclaré Nasser Al-Khelaïfi sur RMC Sport après le match contre l’ .

Dimanche, face au Bayern Munich, il sera le seul Parisien avec Navas et Di Maria à avoir déjà goûté à une finale de Ligue des Champions et à l’avoir gagnée. Le seul aussi à avoir disputé des finales importantes comme la Copa America ou les Jeux Olympiques. Il connaît ces rendez-vous et a l'habitude d'y briller. C'est donc à lui de montrer la voie aux siens. Quand Barcelone est plongé dans le chaos, Neymar rayonne enfin sous ses couleurs parisiennes. Comme un symbole… Reste désormais à gagner afin d’asseoir sa légitimité naissante.