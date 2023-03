PSG : "Barrez vous du club !", fulmine Jérôme Rothen

Après l'élimination du PSG en Ligue des champions, Jérôme Rothen attend une prise de conscience de certains joueurs et du renouveau.

Les années passent et se ressemblent étrangement pour le Paris Saint-Germain. Chaque saison, le club de la capitale nourrit de grandes ambitions sur la scène européenne et laisse entrevoir de l'espoir avant qu'ils ne soient tous balayés dès la fin février-début mars lors du premier tour à élimination directe. Cette année n'a pas échappé à la règle avec l'élimination face au Bayern Munich.

"Si t'as un minimum d'amour pour le club... barrez-vous !"

La défaite de trop pour de nombreux observateurs et supporters, ayant une nouvelle fois affiché les lacunes et les limites de certains joueurs. Et parmi ceux qui ont pris cher, hormis Lionel Messi et Kylian Mbappé, ce sont les cadres de ce PSG, ceux qui ont connu tous les échecs du club de la capitale, ou presque, comme Marco Verratti, fautif sur le but, et Marquinhos, qui a été contraint d'abandonner le navire en cours de match.

Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a poussé un cri du coeur, appelant à la prise de conscience de certains cadres : "J’en veux aux joueurs dans un premier temps. Je ne veux plus les voir et je veux qu’ils prennent conscience. C’est pas parce que t'as un contrat de trois ou quatre ans que le club doit être prisonnier de ces joueurs-là. Si t’as un minimum d’amour pour le club… Marquinhos, Verratti: s’ils sont tellement amoureux du PSG, mais barrez-vous les gars !"

"C'est plus qu'une révolution qu'il faut faire"

Dans les grands clubs, il y a toujours des joueurs cadres, ce sont ceux qui t'emmènent au plus haut niveau. Le problème c’est qu’ils sont défaillants au PSG. C’est un éternel recommencement, tous les ans j’ai l’impression de faire les mêmes émissions. J’ai l’impression que je commence à être lassé de ce qu’il se passe. Ça me fait mal de voir le club dans cet état-là. Mais je me dis qu’il va falloir encore plus qu’une révolution pour faire changer les choses sur le terrain", a ajouté l'ancien milieu du PSG.

Lassé par cette nouvelle élimination, Jérôme Rothen essaye de prendre les choses avec du recul : "C'est un éternel recommencement. J'ai un rire nerveux là, parce que j'aime ce club. J'ai l'impression d'être lassé de ce qu'il se passe. Cela me fait mal de voir ce club dans cet état là. C'est plus qu'une révolution qu'il faut pour faire changer les choses sur le terrain. J'avais eu des mots très durs l'année dernière après l'élimination, je voulais que Verratti se casse, que Neymar, Messi, Marquinhos s'en aillent".

"Tout le monde en avait pris. Cette année c'est différent. C'est plus honteux qu'autre chose, par rapport au match aller déjà. Sur quatre mi-temps, le PSG en a joué une, la première au retour et je ne dis pas que c'était fantastique, mais au moins ils ont essayé. C'est bien insuffisant tout ça", a conclu Jérôme Rothen. Un coup de gueule certainement partagé par de nombreux supporters.