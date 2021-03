PSG-Barça, Keylor Navas : "On a toujours le même respect pour Barcelone"

Le gardien du PSG assure que lui et ses partenaires ne prendront pas de haut le FC Barcelone malgré la large victoire du match aller.

Après la large victoire 4-1 au Camp Nou, c'est dans la peau du grandissime favori que le PSG aborde son huitième de finale retour de Ligue des champions mercredi au Parc des Princes. Le gardien costaricien Keylor Navas rappelle toutefois qu'il faut terminer le travail. Et pour cela, les Parisiens joueront pour gagner.

Comment se sent le groupe avant ce match ?

Keylor Navas : L'équipe est très motivée, on est concentrés. On est tous extrêmement motivés à 100% pour fournir le meilleur effort possible pour gagner ce match.

Le risque demain n'est-il pas de trop défendre après le résultat du match aller ?

Pour passer au tour suivant, on doit gagner ce match c'est clair. On va arriver avec la même envie et peut-être même plus. On doit être prêts à défendre, attaquer, en bloc, en bas ou en haut. On s'est préparés à toutes les situations et nous sommes prêts pour jouer cette rencontre.

Ne faut-il pas plutôt attaquer ?

C'est très clair, on veut gagner. Et pour gagner, il faut attaquer. On veut marquer des buts. On jouera à domicile, sur notre terrain. On jouera pour nos supporters aussi, on donnera le meilleur. On veut fournir le meilleur effort possible pour gagner.

Le Barça peut-il réaliser une "remontada" ?

On est prêt pour ce genre de match, on a bien travaillé. On doit utiliser notre marge, mais on ne fera pas moins d'efforts qu'à Barcelone. On a une grande équipe aussi, avec de grands joueurs, on est suffisamment intelligents pour savoir que le Barça est un adversaire dangereux.

Navas : « On voudrait toujours que le groupe soit au complet, que #Neymar soit à 100%. Ce sont des choses qui arrivent. On a confiance en l’équipe. D’autres joueurs sont là pour répondre présents » #PSGFCB @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) March 9, 2021

Comment le groupe a-t-il réagi au forfait de Neymar ?

Évidemment on voudrait toujours que le groupe soit au complet et les joueurs à 100%. Ce sont des choses qui arrivent, on espère retrouver Neymar au meilleur de sa forme et on a confiance en notre équipe. D'autres joueurs sont présents et attendent l'opportunité de jouer pour répondre présents. On espère que ce sera le cas demain.

Le Barça est-il plus dangereux cette fois-ci ?

Rien n'a changé. On a toujours le même respect pour Barcelone. À aucun moment, on ne s'est senti supérieur au Barça. Il faut jouer à fond pendant 90 minutes, et peut-être plus. L'état d'esprit ne doit pas changer, on doit toujours jouer à 100%. On doit se concentrer sur nous en arrivant sur le terrain pour éviter qu'ils aient des situations de nous mettre en danger.