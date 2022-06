PSG : Ayman Kari va signer son premier contrat professionnel

En fin de contrat aspirant, le milieu de terrain va signer un contrat pro de trois ans et sera lié jusqu'en 2025 avec le PSG.

Antero Henrique s'est fait une spécialité des retournements de situation mal engagée. Après Marie-Antoinette Katoto qui devrait prolonger son contrat de trois ans jusqu'en 2025, l'ancien directeur sportif qui porte une attention toute particulière à la formation parisienne devrait obtenir une nouvelle prolongation d'un joueur en fin de contrat.

Depuis plusieurs mois, Ayman Kari était annoncé en Allemagne et plus précisément au Bayern Munich. Mais les Bavarois ne sont pas parvenus à conclure le dossier assez rapidement, en cause un point important qui n'a pas filtré. Serait-ce lié à la blessure du joueur qui s'est blessé lors du dernier entraînement des U19 ? Rien n'est moins sûr.





Deux autres clubs allemands étaient revenus à hauteur du Bayern Munich. Paris a profité de ce ralentissement pour relancer les discussions avec d'autres arguments, alors que le titi d'or souhaitait obtenir la garantie d'être dans le groupe professionnel tout au long de la saison.





Quels ont été les arguments de la direction parisienne pour convaincre en si peu de temps son milieu de terrain ? Rien n'a filtré sur ce sujet mais Ayman Kari, comme révélé par Foot Mercato, va rester dans son club formateur et s'engager jusqu'en 2025, ce qui était son souhait principal. Il reste maintenant à savoir s'il a obtenu gain de cause et s'il sera à la reprise et après plus tard dans la saison avec le groupe parisien.