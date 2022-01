Lionel Messi sera absent à Lyon ce dimanche. Jour après jour, la possibilité de le voir fouler la pelouse du Groupama Stadium se réduisait et dans son communiqué médical, le PSG a confirmé que la "Pulga" devait poursuivre sa reprise.

Depuis son retour en France mardi après avoir été testé positif à la Covid-19, l'Argentin n'a pas pris part aux séances collectives toute cette semaine et suit "un protocole de reprise individuel durant les prochains jours".

Seulement 18 joueurs de champ présents

A Lyon, le technicien argentin va emmener quelques jeunes parisiens et l'a confirmé lors de la conférence de presse de veille de match : "Les jeunes feront partie du groupe de demain (dimanche) pour Lyon".

Lors de la dernière séance d'entraînement de veille de match, Lucas Lavallée, Denis Franchi, El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, Edouard Michut, Xavi Simons et Sekou Yansané étaient présents au sein d'un groupe qui comptait 18 joueurs de champ.

A noter aussi le retour de Juan Bernat et Nathan Bitumazala touché par la Covid-19 et la présence de Sergio Ramos, qui était suspendu à Vannes. Julian Draxler, Angel Di Maria et Layvin Kurzawa sont eux positifs à la Covid-19. Tout comme Gianluigi Donnarumma.

Enfin côté gardien, Keylor Navas qui sera titulaire contre l'OL, était accompagné par Sergio Rico, Denis Franchi et Lucas Lavallée pour ce dernier entraînement.