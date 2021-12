Vendredi matin sous une pluie soutenue, le PSG était à l'entraînement avant de se déplacer samedi soir à Lens pour le compte de la 17e journée de Ligue 1.

Lors de cette séance de veille de match, 21 joueurs de champ étaient présents et quatre gardiens.

On guettait, bien évidemment, le retour des absents du début de semaine. Et un en particulier manquait à l'appel : Sergio Ramos. Préservé lors de la rencontre face à Nice, l'Espagnol ne suscitait pas d'inquiétude en début de semaine et souhaitait se préparer pour le match de ce week-end. Déjà absent mercredi pour la réception de Nice, l'ancien merengue sera pourtant absent pour le court déplacement dans le Nord.

Parmi les 21 joueurs présents à l'entraînement, Paris a pu retrouver Georginio Wijnaldum qui a repris l'entraînement collectif jeudi. Messi, Mbappé, Verratti et Kimpembe.

L'international français, sorti à quelques minutes de la fin contre Nice après avoir ressenti une gêne musculaire, s'est entraîné normalement avec ses partenaires. Et jeudi, les examens qu'il a passés n'ont pas révélé de lésion.

La possibilité qu'il ne démarre pas samedi existe. Tout dépendra en réalité de son ressenti lors de la séance du jour.