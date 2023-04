PSG : attaquant, milieu défensif, défenseur central gaucher... Luis Campos prépare le mercato

Le conseiller sportif du PSG a ciblé plusieurs postes pour renforcer le club de la capitale et a aussi dressé la liste des partants.

L’été sera chaud ! Certainement côté météo mais aussi côté mercato. Après un recrutement raté l’été dernier et une saison qui est en train de se terminer en eau de boudin, le PSG et Luis Campos se préparent à un exercice estival des plus complexes. Il faudra faire oublier la mauvaise histoire racontée par le club de la capitale, aussi bien en terrain qu’en coulisses, gérer le retour des prêtés, réduire la masse salariale et recruter avec une enveloppe qui pourrait ne pas dépasser les 80 millions d’euros.





Alors que le programme semble digne des travaux d’Hercule, le conseiller sportif portugais multiplie les rendez-vous pour préparer le terrain, expliquer à quels postes il souhaite des renforts mais aussi préciser les noms qui pourraient quitter le club. Côté recrutement, les postes prioritaires ont été définis. Paris cherche en un attaquant de pointe et le profil de Victor Osimhen est une piste réelle. Dans le secteur offensif, un ailier, faux pied est aussi attendu.



Des prêts pour les Titis sauf pour Zaïre-Emery



Luis Campos souhaite aussi la venue d’un milieu de terrain avec de la densité physique. Plusieurs profils sont à l’étude, ceux d’un milieu qui se projette et est en capacité de marquer ou d’un numéro 6 avec de l’impact. Ces derniers jours le profil de Youssouf Fofana est revenu dans l’environnement parisien alors qu’il n’y a pas de contact concret.





En défense, en plus de l’arrivée de Milan Skriniar qui est déjà actée, un autre élément pourrait venir en renfort, alors que le PSG pourrait perdre Sergio Ramos en fin de contrat en 30 juin. Le club de la capitale pourrait se positionner sur un axial gaucher.





Côté départ, peu de surprise. Les joueurs prêtés par Paris et dont les options ne seront pas levées devraient tous être invités à trouver une porte de sortie. A cette liste d’indésirables, les noms de Juan Bernat ou Sergio Rico vont s’ajouter même s’il sera difficile de leur trouver un point de chute compte tenu de leurs émoluments.





Quant aux titis El Chadaille Bitshiabu, Ilyes Hosni, Ismaël Gharbi ou Lucas Lavallée pourraient partir en prêt afin de trouver du temps de jeu. Une règle qui ne concernera pas Warren Zaïre-Emery sur lequel compte le PSG en vue de la saison prochaine.