PSG : Après Marquinhos, Bradley Barcola calme le jeu pour Luis Enrique

Après Marquinhos, Bradley Barcola s’est exprimé sur la gestion de Luis Enrique au PSG, lundi.

Le Paris Saint-Germain sera aux prises avec le RB Salzbourg, mardi, pour le compte de la sixième journée de Ligue des Champions. En marge de cette rencontre, Bradley Barcola était face aux médias ce lundi à l’instar de Luis Enrique. L’occasion pour l’international français d’évoquer la gestion très critiquée de Luis Enrique au PSG.

Bradley Barcola confirme les propos de Marquinhos sur Luis Enrique

C’est dans une ambiance tendue que le PSG s’apprêtait à affronter les Autrichiens du RB Salzbourg, ce mardi. Outre les performances sportives en deçà des attentes, le club était secoué par une mini-crise à l’interne. Le vestiaire était particulièrement remonté contre Luis Enrique pour son management jugé un peu trop rigide. Parmi les joueurs en froid avec le technicien espagnol, il y avait notamment Ousmane Dembélé et surtout Bradley Barcola selon plusieurs médias. L’international français aurait été frustré par les consignes de Luis Enrique qui ne lui permettaient pas de mieux s’exprimer sur le terrain.

Conscient de l’urgence de la situation, Luis Enrique a fait le premier pas vers son vestiaire pour apaiser les tensions. Une démarche qui a visiblement porté ses fruits si l’on s’en tient à la sortie de Marquinhos sur la gestion de l’ancien coach du Barça, dimanche. Les propos du capitaine du PSG ont été confirmés par Bradley Barcola qui assure ce lundi ne pas se sentir bridé par les consignes de Luis Enrique.

L'article continue ci-dessous

« C'est le coach et il nous donne des consignes. Il n'est pas usant, il est derrière nous et nous encourage beaucoup. On a énormément de liberté, même si ça ne se voit pas. On a des consignes mais ce qu'il nous dit le plus c'est d'avoir cette liberté de bouger de partout et de prendre les espaces », a confié l’ancien lyonnais en conférence de presse.