PSG : après les Champions du monde, une chevalière pour les Champions de France ?

Un bijoutier parisien installé aux Etats-Unis propose au PSG de se doter de sa chevalière Champion de France.

L'été dernier, les Champions du monde, à l'initiative de Griezmann, Pogba and co, ont milité pour obtenir la chevalière de Champion. Issu de la tradition du sport US, le symbole de la chevalière pourrait bien gagner le championnat de .

C'est en tout cas le souhait de Mathias Arik, plus connu sous le de "Mathias the Jeweler". Le bijoutier parisien installé aux Etats-Unis a développé une chevalière en or blanc 18 carats, sertie de Diamants, Rubis et Saphir aux couleurs du PSG champion de France 2019.

Le visuel de ce bijou a déjà circulé (photos, ci-dessous). Le logo de l'Hexagone, mais aussi le logo en miniature de la cathédrale Notre Dame de Paris ont été intégrés, en référence à l'incendie qui a touché le monument le mois dernier.

Le bijoutier "Mathias the Jeweler" a déjà annoncé qu'il reversera une partie des bénéfices de la commercialisation de la chevalière à la fondation chargée de la reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris.