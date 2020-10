PSG-Angers (6-1) : la confirmation Florenzi

Buteur pour la première fois avec le PSG ce vendredi contre Angers (6-1), Alessandro Florenzi a confirmé ses bons débuts sous ses nouvelles couleurs.

C'était soir de festival vendredi au Parc des Princes. Dans une ambiance peu enivrante, du fait que le match se jouait à huis clos, Paris n'a pas été perturbé outre-mesure pour venir à bout d'une petite équipe angevine (6-1), en ouverture de la 6e journée de L1.

Cette rencontre, dominée de la tête et des épaules par le PSG, a permis à Neymar de débloquer son compteur buts cette saison, à Julian Draxler de confirmer sa bonne forme du moment, et à Idrissa Gueye de retrouver le chemin des filets... un an après avoir déjà marqué contre Angers ! Elle a aussi offert à Alessandro Florenzi sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs. Une juste récompense pour l'Italien, précieux par son apport offensif jusqu'à son remplacement par Colin Dagba (72e).

Golazo !

Aligné pour la quatrième fois depuis son arrivée à Paris en provenance de l' , Florenzi a non seulement brillé offensivement, mais il a aussi été performant sur le plan défensif. Jamais pris à défaut par les ailiers scoïstes, le nouveau n°24 du club de la capitale a ainsi confirmé les points positifs entrevus lors de ses premières apparitions, se retrouvant récompensé d'un but dès la 7e minute de jeu sur un enchaînement dont il ne doit la réussite qu'à lui-même.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

En réalisant un superbe contrôle orienté ponctué d'une frappe lobée dans la lucarne opposée, Alessandro Florenzi a mis le PSG sur orbite, ne laissant aucune chance à Paul Bernardoni (1-0, 7e). Il s'est ensuite attelé à jouer juste, passant tout près d'un doublé lorsqu'il a repris de la tête un excellent centre de Neymar et qu'il a vu Bernardoni se détendre cette fois-ci pour l'empêcher d'aller célébrer de nouveau (41e).

Un détail à l'arrivée pour ce PSG qui était tout bonnement injouable. Florenzi, lui, s'est montré impliqué au passage sur le troisième but de son équipe en poussant la défense du SCO à la faute sur un centre dans la surface (3-0). De très bonnes choses dans l'ensemble pour celui qui est à l'heure actuelle la seule recrue d'envergure du version 2020-21... en attendant la clôture du mercato lundi prochain, à minuit.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.