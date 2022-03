PSG : Anelka pensait que "Messi allait se balader"

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain avec six Ballons d'Or à son actif et auréolé de son statut de légende vivante du ballon rond, Lionel Messi n'a pas été à la hauteur des attentes depuis sa signature en France. Auteur de 7 buts toutes compétitions confondues, dont seulement 2 en Ligue 1, l'Argentin prend du temps à s'adapter, et peine à convaincre...

"Je suis plus surpris par Messi que par Ronaldo"

Lorsqu'il est arrivé à Paris, tout le monde s'attendait pourtant à ce qu'il réalise chaque week-end d'impressionnants exploits personnels, comme il l'a toujours fait avec le FC Barcelone. Invité à commenter les fins de carrière de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Nicolas Anelka ne s'en est pas caché : lui aussi s'attendait à ce que la Pulga impressionne en Ligue 1.

L'article continue ci-dessous

"Je suis plus surpris par Messi que par Ronaldo. Je pensais que Messi allait se balader dans le championnat de France et que Ronaldo allait un peu plus galérer parce que la Premier League est pour moi un championnat plus difficile au niveau de l’impact sur le terrain et autour. (...) Ça fait quinze ans qu’ils sont au-dessus de tout le monde, c’est logique de les voir ralentir. C'est normal", a ainsi estimé l'ex-joueur du PSG sur les ondes de RMC, mercredi soir.

La marche était trop haute selon Anelka

Selon l'ancien international français, les deux légendes ont fait un pari risqué : celui de rejoindre des clubs programmés pour le très haut niveau et dans lesquels la pression est à son paroxysme. "Pour eux, il aurait fallu être un peu plus intelligent et se dire : 'Je vais peut-être aller sur un challenge moins difficile'. Il faut prendre les bonnes décisions pour finir au top", a analysé Nicolas Anelka. En mars, les deux hommes sont déjà éliminés de la C1...