PSG : alerte pour Kylian Mbappé, qui a écourté l'entraînement

Le champion du monde, qui aurait été victime d'une douleur au mollet, a écourté l'entraînement avant d'aller passer des examens.

Kylian Mbappé a été victime d'une alerte lors de la séance d'entraînement programmée ce vendredi, à la veille de la finale de entre le et le .

Le champion du monde aurait ressenti une douleur musculaire à un mollet, selon les informations de RTL. Cette gêne l'aurait forcé à stopper directement la séance avec ses partenaires avant de prendre la direction de l'hôpital afin de passer des examens.

Thomas Tuchel doit désormais croiser les doigts pour ne pas avoir à se passer de son joueur le plus décisif cette saison. Pour rappel, Kylian Mbappé est le seul joueur de champ de l'effectif parisien à ne pas avoir connu de pépins physiques cette saison.

Dans le secteur offensif, Neymar, Edinson Cavani ou encore Angel Di Maria se sont succédés à l'infirmerie ces dernières semaines.

"À mon avis les joueurs apprennent et les statuts changent toujours. On a des joueurs comme Mbappé qui n’a pas été blessé, fiable, décisif pour nous. Son statut grandit, il aime ça et il est prêt. Il y a plusieurs joueurs-clés et c’est l’effort de toute l’équipe. C’est absolument nécessaire de montrer demain que nous sommes capables de jouer et défendre ensemble", avait noté l'entraîneur du PSG ce vendredi en conférence de presse.

"Nous sommes habitués des blessures, ces dernières semaines. On avait des exercices de 14 joueurs et là nous sommes vingt (rires). Je ne suis pas tendu c’est juste que ce n’est pas le moment de parler d’autre chose que de Rennes et cette finale. On doit rester calme, ne pas faire des choses différentes de d’habitude. Demain on doit montrer une performance solide", avait conclu Thomas Tuchel.