PSG - Al Hilal : Lionel Messi ou Neymar pour venir concurrencer Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite ?

Les Saoudiens veulent faire de l'Argentin le joueur le mieux payé de l'histoire du football ; le Brésilien est une autre option.

Al Hilal prépare sa revanche sur Al Nassr. Depuis qu'il a "perdu" Cristiano Ronaldo au profit de ses rivaux d'Al Nassr, Al Hilal attend de pouvoir casser le marché des transferts et réaliser un grand coup en faisant venir une grosse recrue. Le rêve des Saoudiens est de se rattraper avec Lionel Messi, mais le Brésilien Neymar semble également dans le viseur du géant saoudien.

Al Hilal n'a d'yeux que pour Messi

Lorsque CR7 a décidé d'écouter la proposition d'Al Nassr, Al Hilal avait subi une interdiction de transfert de la part de la FIFA et n'était pas en mesure de faire de nouveaux recrutements. Il ne pouvait donc pas entrer dans la compétition pour l'acquisition de la star portugaise, après avoir tenté de le faire quitter Manchester United l'été précédent. Cette situation a suscité l'orgueil des champions d'Asie, qui se sont sentis obligés de réagir.

Le club saoudien tente un rapprochement avec Lionel Messi. Le dernier vainqueur du prix The Best est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin et n'a pas encore trouvé d'accord pour prolonger son contrat. Ce que GOAL est en mesure de confirmer, c'est qu'Al Hilal est prêt à faire de Messi le joueur le mieux payé de l'histoire du football, dépassant les chiffres de CR7 à Al Nassr.

Neymar, le plan B

Ces derniers jours, Jorge Messi, le père et manager de Messi, s'est rendu à Riyad pour discuter de questions commerciales. Le joueur est une figure emblématique du ministère du tourisme du pays et est également attendu en Arabie saoudite dans le courant du mois de mars. C'est dans la perspective de ces visites que le club tente une approche pour séduire l'Argentin.

Mais quelle est la place de Neymar dans toute cette histoire ? La star brésilienne est considérée par les Saoudiens comme le "plan B" en cas d'échec du projet Lionel Messi. A 31 ans, le numéro 10 brésilien se remet d'une blessure à la cheville, suite à son opération effectuée au Qatar, et dispose d'un délai de retour de quatre mois.

Deux pistes complexes

Selon les informations de GOAL, l'idée de Neymar est de continuer au PSG et de n'évaluer une porte de sortie que si une proposition impossible à refuser arrivait. Le joueur a un contrat avec le club francilien jusqu'en 2027, mais voit encore et toujours son nom impliqué dans les spéculations. Ces derniers jours, la presse parisienne a rapporté que le club de la capitale était ouvert à la négociation lors du prochain mercato.

Cette situation met Neymar mal à l'aise. Les proches de l'athlète considèrent que le joueur sert d'écran de fumée chaque fois que le club parisien déçoit sur le terrain. La semaine dernière, le Paris Saint-Germain a été éliminé par le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions et le Brésilien, pourtant absent, a tout de même fait les grands titres.

Que ce soit avec Messi ou Neymar, Al Hilal est prêt à déplacer beaucoup d'argent pour donner une réponse à ses rivaux d'Al Nassr, la grande question est de savoir si l'une de ces stars sera prête à embrasser le projet dans une ligue différente comme Cristiano Ronaldo. Avec un marché plus important que celui du Portugais, séduire l'Argentin ou le Brésilien, aujourd'hui, semble une tâche très difficile pour les Saoudiens même avec beaucoup d'argent en jeu.