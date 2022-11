PSG – AJ Auxerre : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur PSG-Auxerre.

Une première depuis 2015

Dans les années 90, les matches entre le PSG et Auxerre étaient des affiches entre deux grosses écuries du championnat. Reléguée en 2012, l'AJA a retrouvé l'élite cette saison et va affronter le PSG pour la première fois depuis la finale de la Coupe de France en 2015 (victoire des Parisiens 1-0).

Aujourd'hui, les deux équipes ne boxent plus dans la même catégorie. Le PSG est le leader invaincu de la Ligue 1 (38 points) tandis que le promu ajaïste lutte pour sa survie en Ligue 1 (15e avec 13 points).

Date, horaire et lieu de PSG-Auxerre

Date : dimanche 13 novembre 2022

Ville : Paris (France)

Stade : Parc des princes

Heure du coup d'envoi : 13h00 heure française

Compétition : 15e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Arbitre de la rencontre : Monsieur Thomas Leonard (France)

Sur quelle chaîne voir le match PSG-Auxerre ?

En France, la confrontation entre le PSG et l'AJ Auxerre sera diffusée simultanément sur C+Foot et sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match PSG-Auxerre

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application MyCANAL et l'application Prime Video.

PSG-AUXERRE, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour PSG-Auxerre

Pour la dernière sortie du PSG avant la Coupe du monde, Christophe Galtier a été clair et ne veut ménager aucun joueur. Mais Marquinhos, Keylor Navas et Fabian Ruiz n'ont pas été retenus dans le groupe parisien pour cette rencontre.

A Auxerre, Mbaye Niang est de retour après avoir purgé sa suspension. Ancien joueur du PSG, Kaiz Ruiz-Atil est incertain. Théo Pellenard, absent depuis plusieurs semaines en raison d'une rupture des ligaments croisés sera bien évidemment forfait.

Les équipes probables pour la rencontre PSG-Auxerre

PSG : Donnarumma – Mukiele, S. Ramos, Danilo Pereira (ou Kimpembe), Nuno Mendes – Renato Sanches, Verratti, Vitinha – Messi – Neymar, Mbappé.

Auxerre : Costil - Raveloson, Bain, Jubal, Jeanvier, Mensah - Sinayoko, Sakhi, Touré, Perrin - Niang.

Les statistiques à connaître avant PSG-Auxerre

● Ce sera la première rencontre toutes compétitions confondues entre Paris et Auxerre depuis la finale de la Coupe de France remportée par le club parisien le 30 mai 2015 au Stade de France (1-0). Le PSG n'a plus accueilli l'AJA dans l'élite depuis le 4 décembre 2011 et un succès 3-2.

● Le PSG est invaincu lors de ses 30 derniers matches à domicile contre un promu en Ligue 1 (27 victoires, 3 nuls), sa dernière défaite remontant au 15 mai 2010 contre Montpellier (1-3).

● Le PSG n'a perdu aucune de ses 28 dernières réceptions en Ligue 1 (24 victoires, 4 nuls), de loin la meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens, devant le Bayern Munich (14).

● Auxerre a marqué exactement un but lors de chacun de ses 7 derniers matches en Ligue 1. L'AJA n'a pas connu meilleure série de matches en marquant dans l'élite depuis octobre 2010-janvier 2011 (11).

● Le PSG a encaissé au moins 2 buts lors de ses 2 dernières réceptions toutes compétitions confondues (7-2 contre le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, 4-3 contre Troyes en L1), mais n'a plus connu plus longue série depuis septembre-octobre 2007 (0-2 contre Bordeaux, 1-3 contre Rennes, 2-3 face à Lyon). Le PSG peut conclure 2022 sans la moindre défaite à domicile toutes compétitions confondues (16 victoires, 5 nuls), soit la 3e année où il demeure invaincu sur ses terres TCC après 2013 et 2017.

● Auxerre n'a perdu aucun de ses 4 derniers déplacements chez un champion en titre en Ligue 1 (2 victoires à Lyon et Bordeaux, 2 nuls à Marseille et Lille). La dernière défaite de l'AJA chez un tenant du titre remonte au 5 août 2007 (0-2 à Gerland).

● Auxerre est l'équipe qui a effectué le plus d'interceptions en Ligue 1 cette saison (189), Paris celle qui en a fait le moins (110).

● Le PSG a inscrit 3 buts ou plus à 7 reprises en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. Auxerre est l'une des 2 formations à ne jamais y être parvenue cette saison avec Angers. La dernière fois que l'AJA a réussi cette performance en déplacement en L1 remonte d'ailleurs au 24 octobre 2010 au Parc des Princes (3-2).

● Lionel Messi est le joueur qui a réussi le plus de passes en direction de la surface adverse en Ligue 1 cette saison (76). L'attaquant de Paris a délivré 6 passes décisives à Kylian Mbappé dans l'élite cette saison, toutes dans le jeu, le double de tout autre joueur pour un partenaire.

● Kylian Mbappé a effectué 52 passes alors qu'il se trouvait dans la surface adverse en Ligue 1 cette saison, 14 de plus que tout autre joueur (son coéquipier à Paris Achraf Hakimi est 2e avec 38).