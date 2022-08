PSG – Achraf Hakimi se régale dans le système de jeu de Galtier

Hakimi a confié à PSG TV que le changement tactique opéré par Christophe Galtier lui a été bénéfique.

Achraf Hakimi a accordé une interview à la chaîne officielle du PSG et se confie sur le début du Paris Saint-Germain.

Le latéral marocain apprécie le changement tactique (passage d'une défense à 4 à une défense à 3) qui lui convient mieux : « Grâce au système, j'ai plus d'opportunités car je suis beaucoup plus haut placé et surtout, j'ai plus de confiance en moi. »

Hakimi est d'ailleurs conscient que le PSG affiche un bien meilleur visage que la saison dernière : « Nous avons progressé et je sens que l'équipe est à l'aise. La vérité c'est que nous nous sommes beaucoup entraînés pendant la pré-saison avec notre nouveau coach, avec le nouveau système, et que nous nous comprenons aussi très bien après un an ensemble. »

Il juge également de façon positive l'arrivée de Christophe Galtier au poste d'entraîneur à la place de Mauricio Pochettino : « C'est quelqu'un de drôle, qui sait plaisanter avec les joueurs, qui est proche d'eux, qui essaie de leur donner de l'affection. Et c'est vrai qu'on peut le ressentir, et ça nous donne de la confiance durant les matches. »

Enfin, Hakimi a eu un rôle pour Sergio Ramos : « C'est vrai qu'on se comprend et que ça se reflète aussi en dehors du terrain. On a une belle amitié, on essaie de la transmettre en match pour que la connexion passe bien, surtout que c'est le coéquipier dont je suis le plus proche sur le terrain. On parle beaucoup, il m'aide pour tout et me donne beaucoup de conseils. »