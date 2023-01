PSG : Accord verbal pour la prolongation de Lionel Messi !

Le Paris Saint-Germain et Lionel Messi auraient trouvé un accord verbal pour la prolongation de l'Argentin.

Après une délicate année d’adaptation, Lionel Messi semble enfin épanoui au Paris Saint-Germain. Nettement plus à l’aise sous la tunique parisienne, l’ancien Barcelonais le fait ressentir par ses performances bien plus proches de ses standards habituels. Avec 12 buts et 14 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues cette saison, il a grandement participé à la première partie de saison réussie du club de la capitale.

Un accord verbal a été trouvé

Mais les dirigeants parisiens vont devoir s’activer, car le contrat du récent champion du monde expire à l’issue de la saison, et à l’heure actuelle il n’a toujours pas prolongé. Mais les choses pourraient bientôt s’accélérer. Si l’on en croit les informations de Fabrizio Romano ce mardi, un accord verbal aurait été trouvé entre le PSG et le septuple Ballon d’Or. Les deux camps ne se pressent pas et rien ne devrait être officialisé cette semaine.

Une nouvelle réunion entre les deux parties est prévue afin de déterminer le salaire et la durée du nouveau contrat de La Pulga avec le décuple champion de France.