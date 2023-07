PSG : Abdou Diallo ouvre la porte à un départ

De retour de prêt du RB Leipzig, le défenseur central ne fait pas partie des plans du PSG et s'est épanché sur sa situation personnelle.

Prêté au RB Leipzig cette saison, Abdou Diallo fait partie de l'un des nombreux parisiens à revenir au club cet été, mais le PSG se prépare déjà à dégraisser et l'international sénégalais pourrait faire partie des "lofteurs" désignés par Luis Enrique. Abdou Diallo va vite devoir prouver à son nouvel entraîneur qu'il peut être utile dans cet effectif et qu'il peut être conservé.

"Ce sera prolongation ou départ"

Dans une interview accordée à Le Parisien, Abdou Diallo n'a écarté aucun scénario pour son avenir : "Il me reste un an de contrat, donc ce sera prolongation ou départ. Pour être honnête, il est possible que je parte. Ce sont des discussions qu’on aura rapidement. Une fois la décision prise, il faudra agir en conséquence".

"Tant qu’il n’y a pas de discussion pour prolonger, je suis ouvert au marché. J’ai 27 ans, je suis dans la fleur de l’âge. L’idée, c’est de trouver le projet qui me permettra de continuer à m’épanouir au très très haut niveau, à vivre mon football sereinement et profiter de mes belles années", a ajouté le défenseur du PSG.

"J'ai toujours voulu rester au PSG pour le meilleur, pas pour le pire"

Abdou Diallo ne veut pas penser à une éventuelle mise à l'écart dans le loft : "Je ne me pose pas la question. J’aurai des discussions avec le club, et on verra ce qui se passera. En tant que joueur de foot, on sait que cela peut se produire. Je ne suis pas là pour dire si c’est bien ou mal. L’an dernier, je n’ai pas été incorporé à ce groupe parce qu’il n’y avait pas lieu de le faire. J’aurais pu rester au PSG, mais j’ai toujours voulu rester pour le meilleur, pas pour le pire. C’est une logique que j’ai encore, je pense que c’est celle qu’il faut avoir. Par respect et par amour pour le club.

"Évidemment. Juste avant, j’ai parlé de respect et d’amour du club. Le PSG a une place spéciale pour moi. Je suis né en France et je sais ce qu’il représente. Signer à Paris n’était pas la voie la plus facile. Mais, s’il y avait une Ligue des champions à soulever, c’était la voie royale. C’est le rêve que j’ai nourri depuis le début. J’ai disputé une demi-finale et une finale, ce sont les deux meilleurs résultats de l’histoire du club, et j’en suis fier. J’aurais aimé remporter le Graal. Si j’ai encore cette opportunité, je ne m’en priverai pas. Mais je sais aussi que tous les rêves ne sont pas destinés à se réaliser", a ajouté l'ancien de l'AS Monaco.

Enfin, Abdou Diallo n'a pas fermé la porte à un départ hors Europe, en Arabie Saoudite, la destination à la mode : "L'Arabie Saoudite ? Je ne l’exclus pas. Le but premier, c’est de se maintenir au très haut niveau, mais il est clair que ce genre de pays m’attire. Je connais déjà pas mal de monde en Arabie, je serais comme un poisson dans l’eau si je devais y aller. Je reste ouvert. Au-delà du football, c’est un choix de vie qui peut m’intéresser".