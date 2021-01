PSG : 6 absents contre Brest, dont Neymar

Pour son deuxième match sur le banc parisien, ce samedi (21h) contre Brest, Mauricio Pochettino sera privé de six joueurs dont Neymar.

Dans un communiqué médical, le PSG fait le point sur les joueurs disponibles pour la réception de Brest samedi (21 h) dans le cadre de la 19e journée de . Neymar est toujours forfait et n'a pas encore repris les séances avec le reste du groupe.

Le PSG en 4-2-3-1, avec le même XI ?

Le Brésilien ne sera pas le seul absent pour cette rencontre puisque Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Rafinha, Danilo Pereira et Leandro Paredes ne pourront pas non plus tenir leur place. Les deux derniers cités ont tout de même repris l'entraînement collectif ce vendredi midi.

En revanche, Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa sont annoncés "disponibles" par le club de la capitale qui précise que les deux latéraux, blessés à avant la trêve, ont réintégré le groupe dès la séance de jeudi. Ils pourraient effectuer leur retour en compétition ce week-end face au SB29.

Le communiqué du PSG :

DISPONIBLES

"Alessandro Florenzi (cheville) : a repris l'entraînement avec le groupe hier.

Mauro Icardi (adducteurs) : a repris l'entraînement avec le groupe en début de semaine.

Layvin Kurzawa (ischios-jambiers) : a repris l'entraînement avec le groupe hier."

NON DISPONIBLES

"Danilo Pereira (ischios-jambiers) : reprise partielle avec le groupe aujourd'hui.

Leandro Paredes (hanche) : reprise partielle avec le groupe aujourd'hui.

Presnel Kimpembe (ischios-jambiers) : poursuit son travail individuel, le retour dans le groupe est envisagé la semaine prochaine.

Neymar JR (cheville) : il a repris la course et poursuit son travail physique individuel.

Juan Bernat (genou) : poursuit son travail de reprise.

Rafinha (Covid) : Le joueur suit le protocole sanitaire."