Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Corée du Sud : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Corée du Sud

Pour suivre les retransmissions locales de la campagne sud-coréenne depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN) et connectez-vous à un serveur sud-coréen. Vous pourrez alors regarder les matchs en direct sur la chaîne publique KBS (via KBS+) et sur la chaîne payante JTBC (via JTBC NOW).

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Corée du Sud ?

En Corée du Sud, les droits de diffusion officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre le détenteur principal, la chaîne payante JTBC, et le diffuseur public national Korean Broadcasting System (KBS).

Voici comment suivre la compétition :

📺 Chaînes en clair

KBS (KBS 1 & KBS 2) : En tant que chaîne publique nationale, KBS assurera une couverture complète et gratuite des matchs phares tout au long de la compétition. Vous pourrez suivre les affiches les plus attendues du tournoi, y compris l’ensemble des rencontres du groupe A des Taeguk Warriors face au Mexique, à l’Afrique du Sud et à la République tchèque, ainsi que la finale de la Coupe du monde, sans abonnement payant, simplement grâce à votre antenne numérique standard.

📱 Streaming numérique et premium

JTBC & KBS+ : pour un accès intégral aux 104 rencontres, JTBC et ses chaînes sportives constituent la référence officielle de la compétition. L’application JTBC NOW et KBS+offrent un accès exclusif à l’intégralité du calendrier, à la couverture multi-flux et à des analyses approfondies en studio menées par des commentateurs chevronnés. Enfin, des flux numériques en direct des rencontres et des options de visionnage communautaire seront proposés en streaming sur la plateforme Chzzk de Naver.











