Proche de la Belgique, Hervé Renard va-t-il signer en France?

Annoncé proche de la Belgique puis de la Pologne, Hervé Renard pourrait finalement revenir entraîner en France. Une offre sérieuse vient d'arriver.

Après l'éviction de Lucien Favre, c'est Didier Digard qui assure l'intérim du côté de l'OGC Nice. Mais cette situation n'est que temporaire et les dirigeants cherchent toujours un entraîneur pour mener à bien son projet. Selon le quotidien L'Équipe, le club aurait d'ailleurs coché le nom d'Hervé Renard. Et la drague pourrait même rapidement aboutir à une relation sérieuse car le coach serait séduit par un retour en France.

Une clause libératoire et direction la France?

Sélectionneur saoudien depuis 2019, Hervé Renard a surpris son monde en mettant sur pied une redoutable et passionnante sélection. Une prestation qui a permis au double vainqueur de la CAN (avec la Zambie puis la Côte d'Ivoire) de replacer son nom tout en haut des listes des « entraîneurs à succès » en Europe. Toujours en poste, Hervé Renard ne pourra pas quitter l'Arabie Saoudite gratuitement puisqu'il est toujours sous contrat dans le Golfe. Mais il existe une clause libératoire dans ce contrat dont le paiement permettrait de libérer le technicien.

L'OGC Nice dément des contacts avec l'entraîneur mais plusieurs sources avancent que l'intérêt est bien là. Le club réfléchirait également à Julien Stéphan, remercié par Strasbourg, et Domenico Tedesco, libre depuis son départ de Leipzig. Après avoir repoussé les propositions de la Belgique et de la Pologne, Hervé Renard pourrait de son côté bien se laisser tenter par une aventure dans le sud de la France. Il y a une semaine, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite avait d'ailleurs déclaré que « Tout est possible » concernant son avenir.