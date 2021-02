Procès des supporters de l'OM : douze condamnations et deux relaxes

Le verdict est tombé : douze supporters olympiens ont été condamnés après les incidents survenus à la Commanderie le 30 janvier.

Quatorze supporters de l'Olympique de Marseille étaient jugés ce mercredi après l'invasion et les incidents survenus à la Commanderie, le centre d'entraînement du club phocéen, le 30 janvier dernier. Les dirigeants marseillais avaient immédiatement porté « plainte afin de faire valoir les droits du club à l'encontre de cette barbarie. »

Onze d'entre eux ont été condamnés à six mois de prison avec sursis et sont donc ressortis libres. En revanche, un supporter a été condamné à trois mois de prison ferme mais avec un possible aménagement de peine. Ce supporter était sous le coup d'un sursis pour une autre condamnation ce qui explique sa sanction.

Enfin, les deux derniers supporters ont été relaxés. C'est donc un verdict plutôt clément puisque le procureur avait requis 13 peines de prison avec sursis et une de quatre mois de prison ferme, sans mandat de dépôt pour le supporter qui avait déjà été condamné pour vol.

Mais cette affaire judiciaire n'est pas encore terminée : le préjudice moral et les dégâts matériels en faveur de l'OM seront examinés en juin. Le club marseillais a chiffré le coût des dégradations à au moins 87 000 euros.