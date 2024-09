Procès de Manchester City : jackpot pour les avocats !

Les supporters de Manchester City ont été invités à se préparer à des « moments explosifs » dans l'affaire des 115 chefs d’accusation.

Quelque 19 mois après avoir appris en février 2023 que la prétendue mauvaise gestion monétaire de l’Etihad Stadium serait passée au crible, une audience sur les allégations portées contre les champions en titre de la Premier League a finalement été ouverte.

City affirme avoir des « preuves irréfutables » qui l’aideront à laver son nom dans une affaire qui pourrait impliquer jusqu’à 130 chefs d’accusation – suite à des erreurs initiales dans les rapports. Les supporters du monde entier attendent désormais avec impatience les mises à jour d’une saga qui a suscité des discussions concernant d’éventuelles pénalités de points, de lourdes amendes ou même une rétrogradation hors de l’élite anglaise.

Le lieu de l’audience à Londres a été divulgué, mais l’ancien PDG d’Everton, Keith Wyness, a déclaré que peu d’informations sur ce qui se passe à huis clos seront communiquées. Il a déclaré à Football Insider : « Le lieu secret a fuité, il y avait des photos des avocats qui y allaient et l'avocat principal, David Pannick, toucherait 5 000 £ de l'heure. Mais nous n'allons pas entendre grand-chose. Ils ont été très clairs à ce sujet. Le président de la commission ne divulguera que les choses qu'il souhaite voir divulguées, et il n'y aura pas d'autres rapports. Bien sûr, dans le football, nous sommes tous à la recherche de fuites et, s'il n'y en a pas, alors les gens inventeraient des fuites, nous allons donc devoir être très prudents avec les informations qui sortent. »

Des moments explosifs

Il a poursuivi en disant, alors que City attend de connaître son sort : « Je pense que cela devrait être transparent, car cela alourdirait la sanction. Si un club se rendait compte qu'il serait traîné dans la boue publiquement, cela pourrait être une autre façon de mettre fin au comportement contre lequel nous essayons de lutter. Cela ennuiera les gens pendant les deux prochains mois. Les détails et les minuties seront incroyables et très ennuyeux, mais il y aura des moments explosifs. J'ai assisté à ces procédures à plusieurs reprises et elles sont très ennuyeuses - ce n'est pas de la bonne télévision. Cependant, je crois que si nous voulons faire respecter les règles, il faut que justice soit rendue. Il est utile d'avoir des journalistes sur place et de nous tenir au courant des procédures chaque jour. Ce serait utile et important".

Les accusations contre City remontent à 2009, peu après que Sheikh Mansour ait finalisé son rachat du club. Une ère de domination a été vécue à l'Etihad depuis lors, avec Pep Guardiola supervisant une série historique de quatre triomphes successifs en Premier League.