L'incroyable preuve d'amour d'un socio du Real Madrid pour son fils décédé qui supportait l'Atlético

C'est une histoire très émouvante que rapporte notre confrère madrilène Marca. Il y a un an, Oscar Plaza et sa femme Paloma Mohedas ont eu la douleur de perdre leur fils Pablo dans un accident de la route.

Pablo était supporter de l'Atlético de Madrid et était abonné au Wanda Metropolitano tout comme sa mère, son oncle et son grand-père.

« Ca fait plus de trente ans que ma femme va voir les matches. Pour Pablo, c'était l'occasion de retrouver sa mère et les autres membres de la famille. A chaque match, Pablo chantait, sautait et était heureux », témoigne Oscar avec émotion.

Mais après le décès de Pablo, seule Paloma Mohedas a renouvelé son abonnement ce qui a profondément attristé Oscar Plaza.

C'est alors qu'il a eu une idée très émouvante pour honorer la mémoire de son fils disparu : « Je n'aimais pas l'idée que son siège soit occupé par un inconnu et j'ai proposé qu'on le garde au sein de la famille. » Oscar Plaza, dont sa femme assure qu'il a le « cœur blanc » s'est ainsi abonné au Wanda Metropolitano et a récupéré la place de son fils.

L'article continue ci-dessous

Les parents de Pablo expliquent que le plus dur a été de se rendre au Wanda Metropolitano sans leur fils. « C'était à l'occasion du match Atlético de Madrid-FC Barcelone, le premier sans restriction d'affluence dans le stade », expliquent-ils.

Enfin, Oscar et Paloma racontent qu'ils ont déposé une écharpe et un maillot de l'Atlético de Madrid sur la tombe de leur fils afin d'honorer sa passion pour l'Atlético de Madrid.