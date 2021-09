Première titularisation en Serie A pour Daniel Maldini avec l'AC Milan

Le fils de la légende milanaise Paolo Maldini est pour la première fois de sa carrière titulaire en Serie A.

Le 31 mai 2009 à Florence, l'AC Milan battait la Fiorentina 2-0 lors de la 38e et dernière journée de la Serie A. Mais ce jour-là, le résultat importait peu. Il s'agissait surtout du dernier match de Paolo Maldini avec l'AC Milan.

Agé alors de 40 ans, Maldini venait de porter pour la 902e fois le maillot de l'AC Milan (et pour la 647e fois en Serie A, un record depuis battu par Gianluigi Buffon).

Et ce samedi, à 15h00, à l'occasion de la rencontre entre La Spezia et l'AC Milan, un Maldini sera de la partie. Il s'agit de Daniel Maldini, le fils de Paolo et petit-fils de Cesare (ancien grand joueur italien puis sélectionneur de l'Italie).



Daniel Maldini est en effet titulaire dans le 4-2-3-1 de Stefano Pioli en tant que meneur de jeu derrière l'unique attaquant aligné en pointe (Giroud).

Cette titularisation fait suite à la volonté de Pioli de faire souffler son effectif avant la Ligue des champions, l'habituel titulaire étant Brahim Diaz.

Né le 11 octobre 2001 à Milan, bien évidemment, Daniel Maldini est âgé de 19 ans et compte déjà quatorze apparitions avec les Rossoneri.

Et s'il a déjà joué neuf fois en Serie A (premier match le 2 février 2020 contre le Hellas Vérone), Daniel Maldini n'avait en revanche jamais été titularisé. C'est désormais chose faite !

La composition des équipes :

La Spezia (4-3-3) : Zoet - Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni - Bourabia, Sala, Maggiore - Antiste, Nzola, Gyasi.

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan - Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez - Tonali, Kessie - Saelemaekers, Maldini, Rebic - Giroud.