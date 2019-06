Premier trophée continental pour Jurgen Klopp

Jurgen Klopp a vaincu la malédiction. Ce samedi, le coach allemand a enfin pu goûter à son premier sacre européen en tant qu'entraineur. Une délivrance savourée à Madrid suite au succès de son équipe de face à (2-0) en finale de l'épreuve reine.

L'entraineur allemand avait connu l'échec l'année dernière à ce même stade face au . Il avait aussi perdu en 2013 à la tête de son précédent club du (contre le ). Enfin, il y a aussi la contre-performance en finale de la contre Séville en 2016.

4 - Jurgen Klopp is the fourth Liverpool manager to win the Champions League/European Cup after Bob Paisley, Joe Fagan and Rafa Benitez. Fab. #UCLFinal pic.twitter.com/8m4aLqpj5t