Premier League - Yaya Touré prend sa retraite

Sans club depuis son départ de l'Olympiakos en décembre, l'ancien milieu de terrain de Barcelone et Manchester City prend sa retraite.

Yaya Touré est désormais un retraité du football. Sans club depuis son départ de l' , le célèbre milieu de terrain passé notamment par Barcelone et a fait savoir qu'il prenait sa retraite footballistique. C'est son agent, Dmitry Selyuk, qui l'a annoncé dans un entretien accordé à Sport 24. L'Ivoirien, qui a obtenu un diplôme d'entraîneur, pourrait prendre un poste dès cet été selon le media russe.

"Je le dis pour la première fois : Yaya a décidé de mettre un terme à sa carrière de champion, a annoncé Selyuk. Le match d'adieu, quand il a gagné le titre de avec Manchester City était, en principe, sa véritable fin de sa carrière. Pas seulement avec cette équipe, mais en général. Yaya est l'un des meilleurs joueurs en Afrique et il a eu l'une des plus grandes carrières dans l'histoire du football africain.

"Bien sûr, chaque joueur de football veut jouer aussi longtemps que possible. Pour ce qui est de sa condition physique, il pourrait continuer à un niveau suffisamment haut pendant encore cinq ans. Mais il doit aussi quitter le football de belle manière, au top. Nous parlons de cela depuis un moment.

"Nous en sommes arrivés à la conclusion que le joueur qui a joué à Barcelone et à Manchester City, ne pouvait pas faire baisser ses exigences. Il y a beaucoup de joueurs qui poursuivent et c'est admirable. Yaya et moi avons choisi un chemin différent : de partir comme un champion et commencer une nouvelle étape dans sa vie en tant qu'entraîneur. Dans cette voie, j'en suis sûr, Yaya atteindra des sommets encore plus élevés que ceux qu'il a connu comme joueur. Il n'y a pas d'entraîneur africain en Premier League."

Formé en Côté d'Ivoire, Yaya Touré s'est révélé en Europe à l'Olympiakos puis à , avant de rejoindre Barcelone. Après trois saisons en Catalogne marquées notamment pour la victoire en en 2009, il rejoint l' et Manchester City en 2010. Il y restera huit saison, disputant 316 matches (pour 79 buts et 50 passes décisifs). Il quitte le club en juillet 2018 à la fin de son contrat, avant de réaliser une dernière pige en Grèce, de nouveau à l'Olympiakos.