La Premier League est une compétition qui accroche vite, même si vous ne vouliez qu’y jeter un œil. Bien que les droits de diffusion soient clairement attribués, il est pratique d’avoir une vue d’ensemble précise : qui diffuse quoi, où suivre la conférence, et comment accéder de façon fiable au streaming ? SPOX réunit ici pour vous les principales informations.

Toutes les informations sur la diffusion de la Premier League en un coup d’œil : qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

Getty Images

À la télévision comme en streaming, Sky et WOW sont les diffuseurs de référence.

Contrairement à la Bundesliga, l’intégralité de la Premier League est diffusée en Allemagne sur Sky. L’opérateur payant propose chaque rencontre en direct, au choix en match unique ou en multiplex. En déplacement, suivez les matchs en streaming via Sky Go (abonnement requis) ou de façon flexible avec WOW.

Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à la Premier League, à la Coupe d’Allemagne et à bien d’autres compétitions à partir de 24,99 € par mois.

À partir de la saison 2025/26, Sky diffusera également la Carabao Cup. Si vous souhaitez suivre non seulement la Premier League mais aussi la Coupe de la Ligue, vous êtes au bon endroit. Cela simplifie grandement les choses, pour être honnête.

Pour ne rien manquer de la diffusion de la Premier League, toutes les infos sont ici : le live-ticker de SPOX.

Vous pouvez aussi nous rendre visite, car nous assurons le live-ticker de certains des meilleurs matchs de la Premier League. Retrouvez tous les live-tickers ici.

Conférence ou match individuel : voici comment se déroule une journée type de Premier League.

Selon l’horaire du coup d’envoi, deux options s’offrent généralement à vous : le direct exclusif sur une rencontre ou la conférence lorsque votre équipe favorite n’est pas en lice et que plusieurs matchs se déroulent simultanément. Le samedi ou le mercredi, avec plusieurs affiches en parallèle, la conférence est souvent le choix le plus efficace – et si une rencontre « bascule », vous pouvez toujours changer de chaîne.

Getty Images

Premier League : bref profil de la compétition