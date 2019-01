Premier League - Petr Cech annonce sa retraite !

Le gardien d'Arsenal, remplaçant depuis l'arrivée de Bernd Leno, a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison.

A 36 ans, Petr Cech vient d'annoncer qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue de la saison. Le gardien de but passé par Rennes, Chelsea ou encore Arsenal aura été sacré quatre fois champion d'Angleterre avec les Blues et remporté la Ligue des champions, en 2012. Depuis l'arrivée de Bernd Leno l'été dernier chez les Gunners, l'international tchèque est devenu remplaçant dans le nord de Londres.

"C'est ma vingtième saison en tant que professionnel (...) et j'ai le sentiment que c'est le moment d'annoncer que je prendrai ma retraite à la fin de la saion", a tweeté le joueur. "J'ai joué 15 saisons en Premier League et gagné tous les trophées possible (...). Je vais continuer de travailler dur avec Arsenal, dans l'espoir de gagner un dernier trophée. J'ai hâte de voir ce que la vie me réserve en dehors du terrain."

L'article continue ci-dessous

Celui qui s'est révélé au Sparta Prague arrive en fin de contrat en juin prochain et ne prolongera donc pas. Il n'a disputé que 12 rencontres depuis le début de la saison sous les ordres d'Unai Emery.