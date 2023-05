Premier League - Manchester City sera champion si...

Alors qu'il ne reste plus que 4 journées en Premier League, que faut-il encore à Manchester City pour valider son titre? On fait le point.

Ce samedi, Manchester City a signé sa 10ème victoire consécutive en Premier League en s'imposant à domicile contre Leeds (2-1). Une série qui a permis aux Cityzen de pleinement profiter de la baisse de régime d'Arsenal pour reprendre la tête de la Premier League et compter, après 34 journées, 4 points d'avance sur les Gunners. Les hommes de Pep Guardiola ont donc désormais leur sort entre leurs mains, mais que leur manque-t-il encore pour être sacrés champions d'Angleterre? On fait le point sur les différents scenarii.

Manchester City a son sort entre ses mains

Sans même devoir prendre en compte le déplacement d'Arsenal ce dimanche à Newcastle, Manchester City ne dépend plus que de lui-même pour rafler un nouveau titre de champion d'Angleterre. La donne est simple : 3 victoires lors de ses 4 derniers matchs de Premier League et les Cityzen seront sacrés. Les hommes de Pep Guardiola disposent en plus d'un calendrier relativement aisé : Everton (extérieur), Chelsea (domicile), Brighton (extérieur) et Brentford (extérieur).

Et ce titre pourrait même encore arriver plus tôt. Si Arsenal ne s'impose pas à Newcastle en ce dimanche à 17h30, il ne suffira plus que de 2 victoires en 4 matchs pour voir Manchester City s'adjuger son troisième titre consécutif en Angleterre. En cas d'égalité au classement, ce sont en effet les Cityzen qui seraient sacrés puisqu'ils auraient engrangé le plus grand nombre de victoires. Mathématiquement, les Skyblues peuvent être sacrés à deux journées de la fin.

Pour que les Gunners soient champions, les choses sont cette fois plus ardues. Les hommes de Mikel Arteta doivent en effet remonter 5 points à leur opposant (puisque 4 points les séparent et qu'une égalité offrirait le titre à City) sur les 12 derniers mis en jeu. En cas de victoire à Newcastle, les Londoniens doivent espérer que les Skyblues ne récoltent que 7 points pendant qu'ils font un sans faute. En cas de non-succès à St. James Park, ils devront absolument remporter leurs trois dernières rencontres et espérer que Manchester City n'engrangent que 5 petits points.