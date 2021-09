Premier League : Les joueurs brésiliens interdits de jouer ce week-end

Huit joueurs brésiliens seront indisponibles ce week-end pour leurs clubs de Premier League après la trêve internationale.

Les équipes de Premier League, dont Liverpool, Manchester City et Manchester United, seront privées d'un grand nombre de joueurs vedettes ce week-end, après que le conflit entre les clubs anglais et la Fédération brésilienne de football ait pris une tournure dramatique.

Goal peut confirmer que la FIFA a informé les clubs que la règle controversée des cinq jours sera imposée par la fédération brésilienne, qui est furieuse que des joueurs aient été retenus pendant cette trêve internationale.

En théorie, cela empêcherait huit joueurs de cinq clubs de participer à cette série de rencontres nationales, bien qu'il soit apparu que l'attaquant d'Everton Richarlison sera autorisé à jouer ce week-end, en raison de la relation étroite entre les Toffees et la fédération brésilienne.

Le trio de Liverpool, Alisson Becker, Fabinho et Roberto Firmino, est touché et ne pourra pas participer au déplacement des Reds à Leeds dimanche. L'ailier de Leeds, Raphinha, manquera également le match à Elland Road.

Les deux joueurs de Manchester City, Ederson et Gabriel Jesus, manqueront le déplacement à Leicester samedi, tandis que le milieu de terrain de Manchester United, Fred, ne jouera pas à domicile contre Newcastle le même jour. Fred sera également absent, au grand dam des Red Devils, lors du premier match de groupe de la Ligue des champions contre Young Boys mardi prochain.

Chelsea se trouve dans la même situation et sera privé de son défenseur Thiago Silva pour les matchs contre Aston Villa et le Zenit Saint-Pétersbourg.

D'autres équipes seront également touchées. Tottenham ne pourra pas compter sur Cristian Romero et Giovani Lo Celso, et Aston Villa devra se passer d'Emiliano Martinez et d'Emiliano Buendia, qui ont tous été autorisés à rejoindre l'équipe d'Argentine pour cette série de rencontres internationales - une décision qui a donné lieu à des scènes grotesques lors du match de qualification contre le Brésil à Sao Paulo, au cours duquel les joueurs ont été menacés d'arrestation pour une prétendue violation des règles relatives au coronavirus.

Outre la fédération brésilienne, le Chili, le Mexique et le Paraguay ont également demandé à la FIFA d'appliquer la règle des cinq jours, ce qui aura un impact sur Raul Jimenez (Wolves), Francisco Sierralta (Watford), Miguel Almiron (Newcastle) et Ben Brereton Diaz (Blackburn).

La règle des cinq jours est conçue pour protéger les équipes internationales face aux décisions des clubs de ne pas librérer leurs internationaux. Les joueurs qui ne sont pas libérés pour une trêve internationale peuvent, conformément à la FIFA, être interdits de jouer pour leur club pendant une période de cinq jours après la fin des rencontres internationales. Dans le cas présent, cette période s'étend du 10 au 14 septembre.

Les clubs de Premier League avaient décidé à l'unanimité d'empêcher les joueurs de jouer pour leur pays lors de la dernière série de rencontres internationales, si cela impliquait un voyage dans un pays figurant sur la liste rouge, ce qui nécessiterait une période de quarantaine de 10 jours à leur retour.

Si les clubs refusent d'adhérer à la règle des cinq jours, l'article 22 du code disciplinaire de la FIFA stipule qu'ils devront déclarer forfait pour tout match dans lequel un joueur inéligible est apparu et s'exposer à une amende correspondante. Les joueurs, eux aussi, peuvent être frappés de sanctions.

La Premier League devrait voir d'un mauvais œil la position de la fédération brésilienne. Des sources ont déclaré à Goal que la ligue avait l'intention de faire pression contre la décision et s'efforcerait de trouver une solution.

Cela sera vital, avec deux autres séries de rencontres internationales à venir avant la fin de l'année, mais en l'état actuel des choses, les meilleurs clubs devraient être privés de plusieurs stars ce week-end.