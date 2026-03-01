Premier League, le record humiliant de Tottenham

La saison anglaise réserve parfois des surprises, mais certaines sont particulièrement inquiétantes pour les supporters. Tottenham vit une période qui semble interminable, où la confiance s’effrite et chaque match devient un nouveau défi. L’équipe peine à retrouver son identité, et les spectateurs se demandent jusqu’où cette série noire pourrait aller. Les prochains rendez-vous seront cruciaux pour redonner de l’espoir à un club habitué à figurer dans le haut du tableau.

Dix matchs sans victoire en Premier League, le record lunaire des Spurs

Tottenham n’a pas remporté la moindre rencontre lors de ses dix derniers matchs de Premier League, égalant une série historique observée pour la dernière fois en 1994. Sous la houlette d’Igor Tudor, les Londoniens ont même sombré face à Fulham dimanche dernier (2-1), démontrant un manque de cohésion et de confiance inquiétant. La série place Tottenham à seulement quatre points de West Ham, premier relégable, et menace sérieusement leur maintien.

Malgré une performance européenne honorable avec une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, Tottenham peine à reproduire cette intensité sur le plan national. Igor Tudor doit trouver des solutions rapides pour inverser la tendance avant le déplacement à Crystal Palace, qui pourrait s’avérer décisif pour stabiliser le collectif et sortir de cette spirale négative.