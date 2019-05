Premier League - Le mercato officiellement ouvert

Le mercato est ouvert depuis ce jeudi en Premier League. Les clubs peuvent désormais officialiser leurs arrivées en vue de la saison prochaine.

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes ce jeudi matin en , avant tous les autres grands championnats européens. Les clubs de ont désormais jusqu'au 8 août pour renforcer leurs effectifs en vue de la saison prochaine.

Depuis la saison passée, le marché des transferts se clôture plus tôt qu'ailleurs en Angleterre afin d'être terminé avant la reprise du championnat. Dans le reste de l'Europe et notamment en Ligue, le mercato débutera au mois de juin et les clubs vont donc devoir attendre encore quelques semaines.

🕛 The summer 2019 transfer window is officially open!



➡️ https://t.co/PdgbXmK4KW pic.twitter.com/Br9vUViqKO — Premier League (@premierleague) 15 mai 2019

Les clubs peuvent donc désormais officialiser l'arrivée de nouveaux joueurs, même s'ils ne peuvent pas encore en vendre à l'étranger, le marché n'y étant pas encore ouvert. Plusieurs joueurs comme Christian Pulisic, dont l'arrivée à est actée depuis le mois de janvier, vont donc rejoindre la Premier League.

Cette période de transfert s'annonce une nouvelle fois agitée dans un championnat où les droits TV ont explosé ces dernières saisons. devra renouveler en profondeur un effectif en situation d'échec depuis plusieurs mois, espère vendre plusieurs joueurs pour se renforcer en suite, tandis que et devraient une nouvelle fois tenter de réaliser plusieurs gros coups.

De son côté, pourrait réaliser son premier transfert depuis janvier 2018 et l'arrivée de Lucas Mourra, après être resté inactif cette saison. Chelsea, pour sa part, reste pour l'heure interdit de recrutement par la FIFA pour des transferts irréguliers de joueurs mineurs.