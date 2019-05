Premier League : Bernardo Silva élu meilleur joueur de la saison de Manchester City

a annoncé que son milieu de terrain, Bernardo Silva, avait été élu meilleur joueur de la saison par ses supporters, lors de la célébration des trophées en ville, ce lundi. Un titre que le meneur de jeu portugais a obtenu avec 48% des voix, devant Sergio Aguero et Raheem Sterling.

Arrivé chez les Citizens en 2017, Bernardo Silva a connu une très belle saison. Excellant dans plusieurs rôles différents, y compris sur les ailes et en remplacement au milieu de terrain de Kevin De Bruyne, souvent blessé, l'ex-joueur de s'est imposé dans le onze de départ malgré l’arrivée de Riyad Mahrez. Joueur majeur de Pep Guardiola, l'international portugais aura disputé 36 matchs de (7 buts, 7 passes décisives) cette saison.

Announced live on stage at tonight's Trophy Parade...



The @EtihadAirways Player of the Season... @BernardoCSilva! 🙌



🔵 #mancity 🏆 pic.twitter.com/qRqQFbyWyn