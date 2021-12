Premier League : aux origines du traditionnel Boxing Day !

Pour tous les amateurs de football, le Boxing Day est lié à la Premier League, où les équipes anglaises entrent sur le terrain le lendemain de Noël. En réalité, l'origine du nom remonte à l'époque où il était de coutume, le lendemain de Noël, d'offrir des cadeaux aux employés ou aux membres des classes les plus pauvres, préparés dans des boîtes.



Le Boxing Day, une tradition évolutive

Au fil des années, cependant, le 26 décembre est devenu principalement un jour de football pour les travailleurs, d'abord au niveau amateur, puis (à partir de 1888) au niveau professionnel avec la naissance de la première division. Le premier match officiel de l'histoire du football disputé un lendemain de Noël s'est produit en 1860, avec les deux plus anciens clubs de football du monde : le Sheffield FC et le Hallam FC.

Au départ, les matches se jouaient en aller-retour entre le 25 et le 26 décembre, mais à partir de 1958, les joueurs, les entraîneurs et les arbitres ont été autorisés à passer au moins Noël avec leur famille. Tous les matchs étaient joués le lendemain de Noël et aujourd'hui encore, alors que tous les autres championnats sont à l'arrêt, la Premier League est là pour apaiser la faim de football pendant les vacances, nous offrant ainsi un beau cadeau supplémentaire.