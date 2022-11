Pourquoi y a-t-il eu 14 minutes de temps additionnel lors du match Angleterre - Iran ?

La première période du match Angleterre – Iran s’est étirée sur presque une heure. On vous explique la raison.

Le deuxième match du Mondial se jouait ce lundi et mettait aux prises l’Angleterre à l’Iran. Cette rencontre a été marquée par la domination sans partage des Three Lions, avec trois buts marqués dès la première mi-temps. Mais, il y a aussi eu d’autres faits notables, comme la longue période de temps additionnel qui a été accordée.

Un long arrêt à cause du choc violent entre deux Iraniens

L’arbitre a accordé presque 20 minutes supplémentaires après la fin du temps règlementaire de 45 minutes. C’est assez rare, presque inédit à ce niveau, mais qui s’explique parfaitement.

Au cours de ce premier acte, il y a eu la blessure du gardien iranien Beiravand. Elle a nécessité deux interruptions de jeu. D’abord pour le soigner sur le terrain, et ensuite pour sa sortie du terrain.

Le dernier rempart de la Team Melli a été sonné à la suite d’un télescopage avec son défenseur central Hosseini. Il est donc resté de longues minutes sur le terrain et sa sortie a aussi été très lente à se produire. Tout a donc été comptabilisé et c’est pourquoi on a joué pendant presque une heure durant cette première période.

Une première période qui a donc été à sens unique. Les Three Lions ont d’ailleurs profité du temps additionnel pour porter le score à 3-0 par l’intermédiaire de Raheem Sterling. Jude Bellingham et Bukayo Saka ont aussi fait la poudre, en scorant un but chacun.