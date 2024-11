Pourquoi Xavi n'entrainera jamais Miami

Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que Xavi pourrait remplacer un autre ancien entraîneur du FC Barcelone, Tata Martino, à l'Inter Miami.

Au cours de la semaine, il a été rapporté que Xavi ne voulait pas du poste à l'Inter Miami, car il attend une meilleure opportunité en Europe et ne souhaite pas mettre fin à son congé sabbatique. Pendant ce temps, Cadena SER a déclaré que Lionel Messi avait demandé à Xavi de remplacer Martino.

D'un autre côté, Sport a déclaré qu'il n'avait jamais été envisagé, précisément en raison de ses relations avec l'ancien trio barcelonais Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets. Bien qu'il entretienne un lien fort avec Busquets sur et en dehors du terrain, les choses se sont un peu refroidies avec Messi ces dernières années. De plus, sa relation avec Alba est décrite comme « non seulement mauvaise, mais complètement brisée ».

Xavi a laissé tomber Alba pour Alejandro Balde et l'a encouragé à quitter Barcelone avant la fin de son contrat, ce qui a fini par se produire. L'Inter Miami devrait également conclure prochainement un accord pour un nouvel entraîneur.