"Pourquoi c'est si louche, pourquoi ce n'est pas clair ?", Riolo s'emporte sur la gestion de la blessure de Benzema

Daniel Riolo s'interroge sur la gestion de la blessure de Benzema avant la Coupe du monde au Qatar.

Le lundi 28 novembre 2022, la journée de l'équipe de France a été animée par des révélations sur l'état de forme de Karim Benzema. Selon Onda Madrid, l'attaquant de l'équipe de France, qui avait déclaré forfait juste avant le début de la Coupe du monde pour à cause d'une déchirure musculaire au quadriceps gauche, était remis de sa blessure. Au point de prévoir un retour à l'entraînement avec le Real Madrid le jeudi 1er décembre 2022.

Une information démentie quelques heures plus tard par Saber Desfarges, journaliste de TF1 actuellement au Qatar pour suivre l'équipe de France.

Riolo critique Benzema et le staff des Bleus

Ce flou sur la situation de Benzema a particulièrement agacé Daniel Riolo. Dans l'émission L'After Foot, sur RMC, le journaliste a critiqué la gestion du dossier Benzema par le staff des Bleus mais aussi l'attaquant : « Ce qui est fou dans cette histoire c'est pourquoi c'est si louche ? Pourquoi c'est troublant ? Pourquoi tout n'est pas clair ? Tu as un mec qui est blessé, il est parti et au revoir. Mais ce n'est pas comme ça car tout est bizarre depuis le départ. Benzema arrive, il dit qu'il va bien, le staff ne fait pas l'IRM. Comment c'est possible de ne pas faire l'IRM ? »

« Toute la période avant le Mondial, on ne connaissait pas son état de santé. Benzema disait « tout va bien aller, je connais mon corps ». Finalement il ne connaît pas son corps puisqu'il arrive et qu'il est blessé. Malgré tout, il est là. Qui a menti ? Je n'en sais rien, je n'accuse personne. Je déroule les faits et je les trouve étonnants », a poursuivi Riolo.

« Il ne fait pas l'IRM et le suivi médical pose question. Il revient à l'entraînement, il se blesse. Il se barre en pleine nuit, il ne dit au revoir à personne. OK, il est dégoûté, ça lui fait de la peine, il s'en va. Comme il est dégoûté, il ne dit au revoir à personne. On regarde les autres sélections, il n'y a pas de mec qui partent comme ça. Il n'y a pas une espèce de folie quand il part, de message car il communique énormément avec les réseaux. Tu scrutes les réseaux, ça continue d'être trouble, aussi bien ses messages à lui que certains messages de l'équipe de France. Ils sont immédiatement passés à autre chose. Que certains se sentent libérés, un peu mieux, c'est vrai, c'est une réalité. Passons également là-dessus. Il s'en va. Pourquoi Marca dit qu'il va revenir à l'entraînement ? Pourquoi ceux qui se mettent sur le dossier disent « Non, ce n'est pas vrai, il va partir à Miami en vacances » ? Pourquoi encore tout ce flou ? Pourquoi cette communication zéro de Benzema ? Pourquoi toutes ces questions ? », a ajouté Riolo.

Pour Riolo, la vérité finira par éclater

« Si jamais Deschamps veut le rappeler, il peut être disponible… Comment il est disponible ? Il est disponible ou il ne l'est pas ? Il va à Miami ou il ne va pas à Miami ? Benzema est parti parce que Deschamps avait dit « il faut que tout le monde soit opérationnel au premier match. » Ce qui n'a pas été vrai pour Varane. Donc ça veut bien dire qu'il s'est passé quelque chose qu'on ne nous dit pas et on va chercher et on va le trouver », a conclu Daniel Riolo, qui ne cachait pas son incompréhension.