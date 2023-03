Pourquoi Mbappé a été bloqué : l'explication

Identifié comme le danger numéro 1 du PSG, Kylian Mbappé a été complètement muselé lors de la 2e manche contre le Bayern Munich (0-2).

Il aurait fallu un Kylian Mbappé exceptionnel pour tirer vers le haut une équipe du PSG sans idée, mercredi, à l'Allianz Arena. Il n'en a rien été. Malgré toute sa bonne volonté, le prodige de Bondy a été parfaitement muselé par la défense à trois du Bayern.

Mbappé, les raisons de ses difficultés

Appelé à s'exprimer sur la prestation du Français, Didier Domi estime que le Bayern a surtout réussi à couper les lignes de passe.

"Quand tu as la vitesse de Mbappé, il y a trois choses pour défendre contre ça : la première, c’est de prendre 2-3 mètres d’avance, la seconde c’est de le prendre à deux ou à trois au marquage et ensuite la dernière, c’est de couper tout à la source. C’est cette troisième solution qui a parfaitement fonctionné", a expliqué l'ancien Parisien pour So Foot.

"Autre chose, aussi : on a trop voulu trouver Mbappé à tout prix, a-t-il continué. Souvent, avec une meilleure prise de décision, la solution était à l’opposée. Vers la 21e, on veut trouver Mbappé à droite alors que Nuno Mendes est tout seul. Même chose sur une autre situation avec Fabian Ruiz, il y a eu un gros déchet dans la prise de décision par le fait d’être obnubilé à trouver Mbappé. Comme lui sa force c’est de réussir à occuper 2-3 joueurs, il y avait des boulevards sur l’autre côté et comme ça se joue sur des détails ces matchs-là, c’est dommage de ne pas avoir pris les bons choix", a conclu Domi.