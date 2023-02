Pourquoi le match AC Milan – Atalanta Bergame n'est pas diffusé sur beIN SPORT ?

La rencontre de Serie A entre l'AC Milan et l'Atalanta Bergame ne sera pas diffusée en France. Explications.

Ce dimanche 26 février, l'AC Mlan reçoit l'Atalanta Bergame à l'occasion de la 24e journée de Serie A.

Mais cette belle affiche entre le quatrième et le sixième du classement ne sera pas visible sur beIN SPORT, la chaîne qui diffuse la Serie A en France.

beIN SPORTS n'a plus le droit de diffuser l'Atalanta

Alors pourquoi beIN SPORTS ne retransmettra pas cette rencontre ? Le vendredi 20 janvier 2023, la chaîne a annoncé via un communiqué qu'elle ne diffuserait plus les matches de l'Atalanta Bergame en raison de son sponsor maillot, après une injonction des autorités françaises.

« Nous devons à ce jour renoncer à diffuser les matches de l'Atalanta Bergame suite à une décision de la DGCCCRF, selon laquelle toute diffusion faisant apparaître l'un des sponsors de cette équipe constituerait une publicité interdite de produits financiers risqués. beIN Sports se mobilise pour que ses abonnés puissent rapidement retrouver les matches de l'Atalanta Bergame », a ainsi expliqué la chaîne qui appartient au Qatar.

Le club bergamasque est en effet sponsorisé par la société Plus500 qui est dans viseur du Ministère de l'Economie et des Finances parce qu'elle propose « des services d'investissement portant sur les contrats financiers risqués ».

« Ces publicités sont interdites par le code de la consommation », précise la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).

Comment voir la rencontre entre l'AC Milan et l'Atalanta Bergame ?

Pour pouvoir regarder le match entre l'AC Milan et l'Atalanta Bergame il faudra avoir accès à une chaîne de télévision étrangère.

En Italie, la rencontre sera diffusée à la télévision et en streaming par DAZN. Pour les autres pays étrangers, il faudra se rendre sur BT SPORT 2 en Angleterre, sur Movistar Plus+ en Espagne, sur DAZN en Allemagne et en Autriche et sur Blue Sport en Suisse.