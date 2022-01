Pourquoi Liverpool n'a toujours pas prolongé Mohamed Salah ?

On peut dire que Mohamed Salah a mis les défenses dans les cordes depuis son arrivée à Liverpool. Et on pourrait en dire autant de son agent, lorsqu'il s'agit des supporters des Reds. Ramy Abbas Issa est revenu à la charge récemment, déclenchant une frénésie sur les réseaux sociaux avec le dernier d'une longue série de messages énigmatiques sur Twitter.

Que pouvait bien signifier ce message, une photo (prise à Melwood, l'ancien terrain d'entraînement de Liverpool, il y a au moins deux ans) de Mohamed Salah riant aux éclats tandis qu'Abbas tripote son téléphone en arrière-plan ?

La plupart des gens y ont vu une "mise à jour" peu positive de la situation contractuelle de la star égyptienne. Les fans sont déjà assez inquiets à ce sujet, et l'idée que Mohamed Salah et son représentant puissent être amusés, voire insultés, par l'offre - ou l'absence d'offre - du club n'a guère contribué à calmer leurs nerfs.

Que cela soit vrai ou non, il est difficile d'échapper au sentiment que Salah et Liverpool ont atteint un stade critique. Même si Jurgen Klopp parle de "bonnes conversations", il n'en reste pas moins que le joueur vedette des Reds a moins de 18 mois restant sur son contrat actuel, et l'histoire nous dit que plus ces choses traînent, moins il est probable qu'une solution soit trouvée.

Alors que se passe-t-il ? Est-ce que Mohamed Salah reste et prolonge son contrat, ou est-ce qu'il va au bout de son contrat et part gratuitement en 2023 ? Est-ce que Liverpool, aussi désagréable que cela puisse paraître, va le vendre cet été ? GOAL fait le point sur la situation...

L'argent

Il n'y a pas de meilleur chose que de commencer en évoquant l'argent, et c'est cela, autant que toute autre chose, qui dictera la suite des événements. Salah dit qu'il n'a rien demandé de "fou", mais nous savons qu'il cherche un gros contrat, un contrat de quatre ans qui ferait de lui non seulement le joueur le mieux payé de l'histoire de Liverpool, mais aussi l'un des plus gros salaires de la Premier League.

C'est normal, me direz-vous. Après tout, peu de joueurs, si tant est qu'il y en ait, ont réalisé des performances aussi constantes au cours des cinq dernières années. Depuis le jour où il a posé le pied à Anfield, Salah a tenu ses promesses. Il a marqué des buts, battu record sur record et remporté de grands trophées. Il a remporté de nombreuses récompenses individuelles et est actuellement en passe de remporter un troisième Soulier d'or de Premier League.

À l'heure actuelle, il n'est même pas le joueur le mieux payé de Liverpool - c'est Virgil van Dijk qui l'est, avec un salaire d'environ 220 000 £ (297 000 $) par semaine - même si Salah a été classé troisième sur la liste des meilleurs joueurs masculins de la FIFA récemment, et s'est placé dans le top 10 à chacun des trois derniers Ballons d'Or. Liverpool sait qu'il devra briser sa structure salariale actuelle s'il souhaite conserver Salah au-delà de 2023. Il percevra un salaire hebdomadaire dépassant largement les 300 000 £ (405 000 $).

Ils sont également conscients qu'il aura 30 ans en juin, et que distribuer des méga contrats à long terme à des joueurs de cet âge est plein de dangers. Il suffit de demander à Arsenal ! Klopp, cependant, croit que le professionnalisme et le dévouement du joueur lui permettront d'être performant au plus haut niveau bien après ses 30 ans. Salah en est convaincu : il n'a manqué que neuf matches de championnat depuis qu'il est à Anfield (dont deux ce mois-ci en raison de la Coupe d'Afrique des Nations) et il estime être dans la meilleure forme physique de sa carrière.

Il y en a peu comme lui. Alors, si un salaire de, disons, 20 millions de livres sterling (27 millions de dollars) par an peut sembler énorme, le coût du remplacement d'un tel joueur, à la fois en termes d'indemnité de transfert et de salaire, sans parler du niveau de performance, dépasserait largement ce montant, n'est-ce pas ?

Les précédents

L'été a été riche en prolongations de contrats à Anfield, avec pas moins de sept joueurs de l'équipe première qui ont signé de nouveaux contrats entre juin et septembre. Alisson Becker, Andy Robertson, Fabinho, Trent Alexander-Arnold et Harvey Elliott sont tous engagés à long terme, mais du point de vue de Salah, les signatures les plus intrigantes ont été celles de Van Dijk et Jordan Henderson.

Tous deux ont signé des contrats de quatre ans en août, ce qui les mènera jusqu'à leur 34e anniversaire dans le cas de Van Dijk, et au-delà dans celui de Henderson. Tous deux sont toujours considérés comme des joueurs clés, sur et en dehors du terrain, et seront payés en conséquence jusqu'à la trentaine, même s'ils ont tous deux connu d'importants problèmes de blessures. De même, James Milner, le vice-capitaine, a obtenu une prolongation de trois ans en décembre 2019, à un mois de son 34e anniversaire.

Liverpool a peut-être refusé d'accorder à Gini Wijnaldum l'augmentation de salaire et le contrat à long terme qu'il voulait l'année dernière, à la grande déception de l'international néerlandais, mais ils n'ont clairement pas de politique stricte en ce qui concerne les joueurs de plus de 30 ans. Il est intéressant de noter que le contrat de Henderson a été signé quelques semaines seulement après la publication d'articles suggérant qu'il n'était pas satisfait de l'offre initiale de Liverpool et qu'un certain nombre de grands clubs européens surveillaient sa situation. Les Reds ont réagi rapidement pour régler ce problème, mais n'ont pas encore fait de même avec Salah, malgré un certain nombre de déclarations publiques du joueur qu'il aimerait rester.

Les commentaires de Klopp, au moins, sont encourageants. "Personne n'a à s'inquiéter", a-t-il déclaré récemment. "Il y a, je pense, suffisamment de raisons pour être assez positif, mais ces choses prennent du temps". C'est une approche différente de celle qu'il a adoptée avec Wijnaldum, ou avant cela avec Emre Can, lorsque les questions ont été rejetées presque instantanément. "Bien sûr, nous voulons le garder", a déclaré Klopp plus tôt ce mois-ci. "Je suis positif à ce sujet [et] les fans ne sont pas aussi nerveux que vous. Maintenant, nous allons voir comment cela va se passer."

L'agent

"Il y a beaucoup de choses à considérer - certaines du côté du club, d'autres du côté du joueur et beaucoup du côté de l'agent". C'était Klopp qui s'exprimait le 15 janvier, et cinq jours plus tard est apparue la photo d'Abbas sur Twitter, la dernière d'une série de messages que l'on pourrait décrire comme "ouverts à l'interprétation". "J'espère qu'ils regardent", a posté Abbas après que Salah ait épuisé Norwich lors de la première journée de cette saison. Beaucoup y ont vu un message direct aux propriétaires de Liverpool, notamment Mike Gordon, qui gère le club au quotidien.

En mars dernier, Abbas a simplement posté un point après que Salah ait été remplacé de manière surprenante lors d'une défaite contre Chelsea. Récemment, il a fait parler de lui en s'engageant avec Fabrizio Romano, le célèbre journaliste spécialisé dans les mises à jour des transferts 24 heures sur 24. "Je m'ennuie un peu ces jours-ci", a répondu Abbas lorsque Romano lui a demandé comment il allait.

Il y a un risque, bien sûr, de faire trop de scénarios dans ces actes, mais Abbas n'est pas un imbécile. Il sait comment ses mots (ou ses signes de ponctuation) seront discutés, disséqués et interprétés. Peut-être que cela fait partie du plaisir pour lui.

Salah est son principal client, à peu près son seul client, et la réputation de l'attaquant dans le monde a explosé depuis qu'il est à Liverpool. Il a conclu d'énormes contrats commerciaux avec des sociétés comme Adidas et Pepsi, et a pu améliorer son image en dehors du football. Lui et Abbas connaissent sa valeur et font très attention à l'accès aux médias qu'ils lui accordent. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que Salah a fait la couverture du magazine GQ ce mois-ci et qu'il a parlé à la publication espagnole AS en décembre dernier.

Il parle rarement à la presse britannique, et même ses apparitions dans les médias du club ont été réduites. Liverpool a peut-être eu des problèmes avec des agents dans le passé - souvenez-vous de Aidy Ward et Raheem Sterling ? - mais ils ont été l'un des plus grands dépensiers d'Europe en matière d'honoraires d'intermédiaires ces dernières années. Pour garder Mohamed Salah à Anfield, ils devront poursuivre cette tendance, c'est certain.

Le football

Il ne fait aucun doute que Liverpool entre dans une période critique, en ce qui concerne la structure de l'équipe et du club. De grands changements sont à venir. Michael Edwards, le directeur sportif, part à la fin de la saison, tandis que le contrat de Klopp expire dans un peu plus de deux ans, et pour l'instant, rien ne laisse présager une prolongation. En dehors de Salah, les joueurs Sadio Mane et Roberto Firmino, ainsi que Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain, sont tous dans les 18 derniers mois de leurs contrats respectifs.

La façon dont ils gèrent ces questions sera fascinante. Il est peu probable, par exemple, que Salah, Mane et Firmino obtiennent tous un nouveau contrat, mais Salah est probablement le seul qui attirerait une énorme indemnité de transfert. Le problème, c'est qu'il est aussi celui qui laisserait le plus grand vide, et qui coûterait donc le plus cher à remplacer.

Il ne manquerait certainement pas de prétendants. Il est peu probable qu'il mette en péril l'héritage des Reds en rejoignant un club rival de Premier League - Chelsea serait le plus intéressé - mais des clubs comme le Paris Saint-Germain et le Real Madrid trouveraient certainement un moyen de le recruter s'ils le pouvaient. Et qui sait si la suggestion de Joan Laporta selon laquelle le FC Barcelone est "de retour en tant que grand joueur sur le marché" se révélera exacte dans les 12-18 prochains mois.

Liverpool sait qu'il devra signer de nouvelles recrues, dès cet été. Ils savent que l'équipe doit évoluer et que le profil d'âge de l'effectif doit baisser, mais envisageraient-ils sérieusement de vendre Salah ou Mané (ou les deux) pour y parvenir ? Si c'était le cas, ce serait le plus gros risque que le Fenway Sports Group ait jamais pris, et probablement la plus grosse erreur qu'il ait jamais faite aussi.

Aucun joueur n'est plus grand que le Liverpool Football Club, mais peu sont plus grands que Salah en ce moment. Les Reds doivent simplement régler sa situation, et le plus tôt sera le mieux.