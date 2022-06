Pourquoi Lionel Messi est-il appelé "La Pulga" ? La signification du surnom la "Puce" de la star du PSG

L'Argentin est peut-être surnommé "The GOAT" par certains, mais pour d'autres, il est "La Puce".

La plupart des grands noms du football ont leur surnom : Cristiano Ronaldo est connu sous le nom d'"El Bicho" en Espagne, tandis que Ronaldo de Assis Moreira est plus communément appelé "Ronaldinho". De même, Lionel Messi, qui est largement considéré comme l'un des meilleurs footballeurs à avoir jamais foulé le terrain, a également un surnom intéressant : "La Pulga". Que signifie ce surnom et pourquoi l'appelle-t-il ainsi ? GOAL y jette un coup d'œil.

Pourquoi Lionel Messi est-il surnommé "La Pulga" et qu'est-ce que cela signifie ?

L'un des surnoms les plus célèbres de Messi est celui de "La Pulga", qui signifie "la puce" en espagnol. Il est connu sous ce surnom depuis son enfance. On pense que deux de ses frères aînés l'appelaient "La Pulgita" (petite puce), puis "La Pulga".

Le natif de Rosario n'était pas l'un des plus grands enfants sur le terrain et sa petite taille lui a valu ce surnom. En fait, Messi souffrait d'un trouble de l'hormone de croissance ou GHD, dont le traitement a été financé par le FC Barcelone. Certains médias espagnols l'appelaient également "La Pulga Atomica" (la puce atomique), car il a toujours eu le talent explosif de s'attaquer aux défenseurs.

En effet, la force considérable du haut du corps de Messi lui permet d'égaler physiquement ses adversaires dans les défis, tandis que son jeu de jambes rapide lui permet d'exceller dans les dribbles. De plus, en raison de sa taille, son centre de gravité est bas, ce qui l'aide à garder son équilibre lorsqu'il dribble ou sprinte avec le ballon.

Quels sont les autres surnoms de Messi ?

Lionel Messi a plusieurs surnoms en plus de celui de "La Pulga". Il est affectueusement appelé Leo, une forme abrégée de son prénom complet qui est utilisée de manière informelle par les personnalités du football, ses coéquipiers et les experts.

On suppose également que Messi aurait été nommé d'après le chanteur Lionel Richie, qui a produit des titres immortels comme "Hello" et "Truly". Ses fans le surnomment également le "Messie", car il a sauvé de nombreuses fois les équipes du FC Barcelone et de l'Argentine dans les moments difficiles.