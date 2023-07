Pourquoi le PSG doit recruter Français ?

Cet été, le PSG est lié à de nombreux joueurs français et ce n'est pas une stratégie anodine.

Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Lucas Hernandez ou encore plus récemment Hugo Lloris et Bradley Barcola, tous ont été liés au Paris Saint-Germain cet été. Le club de la capitale sous la houlette de Luis Campos redessine grandement son effectif pour la saison 2023-2024 et veut lui donner un accent français.

La liste pour la C1 en ligne de mire

Plus que jamais, le Paris Saint-Germain a été lié au recrutement de joueurs français, voir même de pur produits parisiens, parfois sans succès, bien qu'ils aient d'ores et déjà réussi à boucler le recrutement de l'international français, Lucas Hernandez. S'il y a une volonté de changer l'identité du club, cette politique de recrutement est aussi dictée par des règlements à respecter.

En effet, comme le souligne L'Equipe, le Paris Saint-Germain établi son recrutement en ayant déjà dans un coin de sa tête la liste des joueurs à inscrire pour la Ligue des champions. Parmi les vingt-cinq joueurs inscrits, huit, au moins, doivent être formés en France (trois ans passés dans le pays entre 15 et 21 ans) et quatre formés au PSG (trois ans passés au club entre 15 et 21 ans).

Paris risque de manquer de joueurs formés en France

Par conséquence, avec la fuite de ces jeunes joueurs qui n'arrivent pas à passer la marche entre le centre de formation et l'équipe A, le PSG est désormais quasiment dans l'obligation de recruter français pour se conformer au règlement de l'UEFA. Qui plus est, avec les probables départs de Kurzawa, Pembélé ou Dagba qui rentraient dans les cases exigées par l'UEFA, le PSG risque de manquer d'un ou deux joueurs formés en France.

En soit, le PSG peut très bien s'en passer mais devra réduire son nombre d'inscrit à vingt-quatre ou vingt-trois en fonction du nombre de joueurs formés en France manquant dans la liste et réduirait ainsi ses options pour chaque match de Ligue des champions. C'est donc dans l'intérêt des dirigeants parisiens et de Luis Enrique de combler ce futur vide.

Luis Campos s'attelle donc en coulisses et ce n'est pas un hasard si le dossier Kolo Muani est encore sur le haut de la pile du PSG ou bien que le nom d'Hugo Lloris, pour venir concurrencer Gianluigi Donnarumma, soit récemment sorti dans la presse. Outre ces deux noms, le jeune Bradley Barcola, qui plaît énormément en interne au PSG et Xavi Simons, dont l'option de rachat a été activé, remplissent également les critères requis et pourraient permettre au club de la capitale d'être dans les clous.