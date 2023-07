Pourquoi la Juventus veut-elle vendre Vlahovic pour obtenir Lukaku ?

L'attaquant serbe n'est plus un élément de base pour les Bianconeri : il est presque devenu superflu pour obtenir un autre joueur.

L'amour entre la Juventus et Dusan Vlahovic semble déjà avoir pris fin. Qu'est-il advenu de la magie qui régnait le 28 janvier 2022, il y a un an et demi, lorsque les Bianconeri ont fait étalage de l'achat de l'attaquant qui avait le plus impressionné en Serie A ? Finalement, Commisso semble avoir raison : Jovic et Cabral, les remplaçants à la Fiorentina du joueur serbe - vendu aux Bianconeri pour 70 millions d'euros (plus 11 millions de frais et accessoires) - ont rapporté plus que Vlahovic à la Juventus, jusqu'à présent copie défraîchie du tueur de la surface de réparation qui avait envoûté Florence.

Les statistiques de Vlahovic à la Juventus

A Turin, l'attaquant serbe n'a pas eu l'impact escompté, même s'il n'a jamais cessé de marquer des buts. Lors de sa première demi-saison à la Juventus, Vlahovic a inscrit sept buts en 15 matches de championnat, de février à fin mai, et deux autres entre la Coupe d'Italie et la Ligue des champions. Son parcours à Turin n'avait pas mal commencé : seul Immobile (27 ans) a marqué plus de buts que lui dans le championnat 2021/22 (24 buts, dont 17 avec la Fiorentina).

La dernière saison 2000 fut la pire de ces dernières années : Vlahovic, souvent isolé sur le terrain et ne semblant jamais idéal pour le jeu d'Allegri, au cours d'une année plus que compliquée a tout de même inscrit 10 buts en Serie A et 14 au total, en tenant compte également des coupes. Vlahovic, en somme, n'a jamais cessé de marquer, même si son rendement a presque été "divisé par deux" par rapport à son époque à la Fiorentina : lors de ses deux précédentes saisons à la Viola, il avait gonflé les filets à 21 puis 17 reprises, en ne considérant que le championnat. Et aujourd'hui, la Juventus ne le considère plus comme joueur indispensable.

Le salaire de Vlahovic et de Lukaku

Un regard aussi sur les chiffres du contrat du numéro 9 bianconeri : Vlahovic à la Juventus gagne 7 millions net par an plus d'éventuels bonus, jusqu'en 2026. A la Juventus, le Serbe est l'un des joueurs les mieux payés : seul Pogba gagne plus, seuls Paredes et Rabiot ont gagné autant que lui. Sacrifier Vlahovic au profit de Lukaku ne permettrait toutefois pas de réaliser des économies.

L'attaquant belge, lors de sa dernière saison à l'Inter, gagnait 8,5 millions nets : s'il veut rejoindre la Juventus, il devra faire quelques pas en arrière en termes de salaire. Lukaku ou pas, Vlahovic a été mis à la porte par une Juventus orpheline en Ligue des champions avec un panneau "à vendre" autour du cou : c'est un Real hypothétique pour l'ère post-Benzema, il est sur la liste du Bayern Munich et parmi les noms du nouveau Chelsea, avec le PSG, orphelin de ses stars, toujours à la fenêtre. La destination de Dusan reste un mystère : ce qui l'est moins, c'est que les Bianconeri, qui l'ont surpayé il y a seulement un an et demi, sont prêts à s'en débarrasser.

Vlahovic pour Lukaku, le jeu en vaut-il la chandelle ?

La Juventus évalue le joueur à 80 millions, mais il est peu probable qu'elle récupère l'intégralité de son investissement. En tout état de cause, 40 millions provenant de sa vente seraient réinvestis dans Big Rom, bien que Lukaku ait sept ans de plus que Vlahovic et que, comme son collègue, il ait connu une saison à deux visages. Alors pourquoi la Juventus veut-elle l'arracher à l'Inter ? Parce que, comme l'écrit également La Gazzetta dello Sport, l'ancien joueur d'Anderlecht est l'un des favoris d'Allegri, qui aurait identifié le géant belge comme l'attaquant idéal pour son type de football.

Affaiblir un concurrent direct et faire plaisir à Allegri : tels sont les plans de la Juventus avec l'opération Lukaku, qui s'était bien intégré à l'Inter mais n'avait jamais totalement convaincu, peut-être même pas Inzaghi. La Juventus a déjà travaillé en sous-main pour lui : la prochaine étape est de vendre Vlahovic dès que possible, afin de réaliser le changement de numéro 9 et de repartir à zéro. De l'idole des foules à la monnaie d'échange : telle est la parabole de la Juventus à propos de Vlahovic, désormais résigné à chercher fortune loin de la Juventus.