Pourquoi Juventus – Inter Milan n'est pas retransmis en France

Ce mercredi, la Juventus et l'Inter Milan s'affrontent en demi-finale aller de Coupe d'Italie. Pourquoi le match n'est-il pas retransmis en France?

Après s'être rencontré il y a deux semaines en Serie A dans un match qui avait vu les Turinois l'emporter 0-1 à Giuseppe Meazza, la Juventus et l'Inter Milan se retrouvent ce mardi 4 avril pour croiser le fer à nouveau. Une opposition qui prend place dans le cadre des demis-finales allers de Coupe d'Italie. Une rencontre qui ne sera pas retransmise en tv en France, pourquoi?

Pas retransmis en France à cause des droits tv

Ce sont deux formations aux formes opposées qui se retrouvent ce mardi 4 avril. D'un côté, la Juventus de Massimiliano Allegri ne produit pas grand chose sur un terrain et ennuie profondément le spectateur neutre mais la Vieille Dame a retrouvé ce qui faisait d'elle la géante d'Italie : une efficacité remarquable. Les Bianconeri ont remporté 7 de leurs 8 derniers matchs de Serie A et talonnent à nouveau les places européennes (à 4 points de l'Atalanta) malgré leur retrait administratif de 15 points. De l'autre côté, l'Inter de Simone Inzaghi cherche un second souffle qui l'a quitté depuis un mois. La dernière victoire intériste remonte au 5 mars contre Lecce (2-0) et les Nerrazurri ont perdu 4 de leurs 5 dernières rencontres de Serie A.

Mais pour savoir si la Coupe d'Italie peut être le chant du signe de l'Inter et lui permettre de repartir de l'avant pour ne pas complètement gâcher leur fin de saison, il faudra se munir de débrouillardise. La rencontre n'est en effet pas retransmise en France puisqu'aucun diffuseur français n'a souhaité acheté les droits de la compétition. Idem en Belgique où la chaîne RTL a préféré retransmettre la Copa del Rey espagnole. En Italie, la rencontre sera diffusée sur la chaîne tv Canale 5 ou en streaming sur Mediaset Infinity.