Pourquoi Griezmann "mange à la table de Platini et Zidane"

Le journaliste de RMC Daniel Riolo a souligné à sa manière l'influence du numéro 7 de l'équipe de France.

L'impact et l'historique d'Antoine Griezmann avec la sélection le placent assurément dans la catégorie des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Mais peut-il être érigé au rang de légende aux côtés de Michel Platini et Zinédine Zidane ? Pour Daniel Riolo, la réponse est claire.

Griezmann, la métaphore hilarante de Riolo

Avec son phrasé toujours très imagé, le journaliste de RMC a encensé le Mâconnais. "Est-ce que Griezmann peut se mettre à la table de Zidane et Platini ? Et j'avais dit, sans parler du jeu : au minimum, quand tu fais champion du monde et que tu fais une autre demi-finale tout en ayant été meilleur joueur de l'Euro 2016 où tu es allé jusqu'en finale, ne serait-ce que pour le tampon que t'as mis sur l'équipe de France et ce que t'as fait avec le maillot bleu sur le dos, rien que pour ça, il peut être à la table des deux autres !", a lâché Daniel Riolo.

Le chroniqueur de l'After Foot a été plus loin dans ma métaphore culinaire. "On ajoute en plus son importance dans le jeu, en 2018 et encore cette année, a continué le journaliste. Oui, franchement, il éclaire le jeu des Bleus et il peut aller à la table des deux autres. Et ce n'est pas lui qui sert, hein ! Il n'est pas juste en bout de table en mangeant les restes, hein ? Il a les meilleurs bouts du poulet, il ne mange pas un vieux bout pourri à la fin, il a le droit à un bout de blanc."