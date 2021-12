Pourquoi Ferran Torres n’a toujours pas signé à Barcelone ?

Ferran Torres est sur le point de devenir un joueur du FC Barcelone. Ces derniers jours, il s'est entraîné seul afin d'être prêt à reprendre la compétition le plus rapidement possible après sa blessure musculaire.

L'attaquant de Foios a passé sa visite médicale le lundi 27 décembre et est maintenant prêt à signer le contrat qui le liera au Barça pour les cinq prochaines années. Cependant, certains problèmes bureaucratiques retardent la signature officielle et sa présentation en tant que nouveau joueur du Barça, qui était initialement prévue pour ce mardi au Camp Nou.

Selon des sources impliquées dans les négociations avec Goal, l'accord n'est en principe pas menacé et devrait être conclu sous peu. Les trois parties sont d'accord sur les conditions (Barça, City et Ferran), mais les Blaugrana et Manchester City doivent encore envoyer et recevoir les documents correspondants pour sceller les signatures finales avant d'annoncer la signature.

Un problème bureaucratique

Le FC Barcelone connaît une certaine tension en ce moment car il n'est pas en mesure d'officialiser la signature dans les délais prévus par le club catalan, bien qu'il nie que le retard soit dû à un problème avec les règles du fair-play financier de LaLiga. Le club est convaincu que toutes les formalités administratives seront terminées d'ici mardi.

Les chiffres pour le transfert de l'attaquant international espagnol avoisinent les 55 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 10 millions d'euros de variables, dont les objectifs seraient loin d'être faciles à atteindre. Ferran Torres reviendra donc en Espagne un an et demi après son départ de Valence.

À City, il a joué 43 matchs, marqué 16 buts et fourni 4 passes décisives. Il est également devenu un titulaire de l'équipe nationale espagnole sous la direction de Luis Enrique. De son côté, Valence reçoit également une part des bénéfices du transfert, comme convenu à l'époque avec le club de Manchester lorsqu'ils ont scellé son transfert.