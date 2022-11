Pourquoi Erling Haaland ne joue pas la Coupe du Monde 2022 au Qatar ?

Si Erling Haaland empile les buts avec la Norvège, il ne jouera pas la Coupe du monde 2022 avec sa sélection. GOAL vous explique pourquoi.

Erling Haaland (22 ans) est le joueur qui a le plus marqué le début de saison 2022-2023 sur la planète football.

L'attaquant norvégien a d'abord animé le mercato d'été. Le joueur, qui appartenait au Borussia Dortmund était courtisé par les plus grands clubs européens. C'est finalement Manchester City qui a recruté le joueur en déboursant 60 millions d'euros soit le montant de sa clause libératoire.

Haaland, le meilleur joueur du début de saison

Erling Haaland a immédiatement trouvé ses marques au sein de l'équipe mancunienne et il est devenu en seulement quelques semaines LA star de la Premier League, le championnat d'Angleterre.

Haaland a ainsi marqué 18 buts en 13 matches de Premier League avec Manchester City ce qui constitue un record à ce stade de la compétition. En Ligue des champions, il a été également très prolifique avec 5 buts en seulement quatre apparitions.

Erling Haaland est tellement fort que des supporters des équipes adverses de Manchester City ont fait circuler, sur un ton humoristique, une pétition demandant l'exclusion du joueur de la Premier League.

Pourquoi Haaland n'est-il pas à la Coupe du monde avec la Norvège ?

Si Erling Haaland ne joue pas la Coupe du monde 2022 avec la Norvège c'est parce que la sélection scandinave ne s'est pas qualifiée pour la phase finale du Mondial organisée au Qatar.

Lors des éliminatoires de la zone Europe, la Norvège a été placée dans le Groupe G en compagnie des Pays-Bas, de la Turquie, du Monténégro, de la Lettonie et de Gibraltar.

Le vainqueur du groupe était directement qualifié pour la phase finale de la Coupe du monde tandis que le deuxième accédait aux barrages de la zone Europe comprenant douze équipes, mais dont seulement trois pouvaient obtenir une place qualificative pour le Mondial.

Malheureusement pour Erling Haaland, la Norvège n'a terminé qu'à la troisième place de son groupe avec 18 points (5 victoires, 3 nuls, 2 défaites) derrière les Pays-Bas (23 points) et la Turquie (21 points) et n'a devancé que le Monténégro (12 points), la Lettonie (9 points) et Gibraltar (0 point).

Erling Haaland a pourtant été très performant lors des éliminatoires puisqu'il a inscrit cinq buts en six matches. Mais il a aussi manqué les derniers quatre matches de son équipe en raison d'une blessure. Sans lui, la Norvège n'a enregistré qu'une seule victoire pour deux nuls et une défaite.